En medio de las negociaciones con el Fondo, el dólar blue salta $3 y se vende a $528

El dólar blue este viernes 21 de julio cotiza a $ 523 para la compra y $ 528 para la venta. El paralelo permanece acumula en los últimos 10 días una suba de $ 32. Así, la brecha cambiaria del blue se posiciona a 87% respecto del dólar minorista y en el 95% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 182 desde que comenzó el año.

La operatoria en el mercado de cambio se desarrolla en un clima tenso a la espera de las medidas que anunciaría en la tarde del viernes el Ministerio de Economía que implicarían una modificación para el dólar oficial.

Se establecería un dólar agro a un valor de $340/350 para las economías regionales, maíz, sorgo y cebada, mientras que se aplicaría el impuesto PAIS a las importaciones. Ambas medidas buscan mejorar la situación de las reservas.

Acuerdo postergado

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, anticipó hoy que la firma del acuerdo con el FMI se postergó y sería la próxima semana.

En declaraciones radiales reveló que "los primeros días de la semana próxima se anunciaría acuerdo con FMI". En Washington continúa trabajando una delegación del Ministerio de Economía ultimando los detalles del nuevo programa.

El Central

El Banco Central tuvo que vender este jueves más divisas de sus reservas, entre dólares y yuanes, para abastecer a la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la que mantuvo el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial y se estabilizó la cotización paralela.

La entidad anotó un saldo negativo de u$s 56 millones tras su intervención en el mercado oficial, por ventas netas de u$s 28 millones y 198 millones de yuanes (casi u$s 28 millones), mientras los exportadores liquidaron otros u$s 15 millones a través del esquema diferencial para las economías regionales. La autoridad monetaria aceleró así la tendencia vendedora de divisas en el mercado oficial de cambios. En lo que va del mes, acumula una pérdida de aproximadamente u$s 1025 millones. En el año, las ventas netas de divisas se ubican cerca de los u$s 4100 millones.

De este modo, las reservas internacionales del Banco Central siguen cayendo y se ubican en mínimos desde principios de 2016. Por otro lado, el Central desaceleró el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial con un incremento de sólo $ 0,30 para la cotización del mayorista.