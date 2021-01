Falleció por coronavirus el legendario productor musical Phil Spector

Phil Spector, el excéntrico y revolucionario productor musical que transformó la música rock con su método "El muro del sonido" y que fue condenado por asesinato, murió a los 81 años de edad, indicó el Departamento de Penitenciarías de California este domingo.

Spector, que desde 2009 cumplía una condena de 19 años en una prisión de California por el homicidio en segundo grado de la actriz Lana Clarkson, fue diagnosticado con Covid-19 hace cuatro semanas y murió ayer en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud, señaló el medio TMZ.

Sin embargo, una declaración del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California aseguró que su "causa oficial de muerte será determinada por el médico forense".

Phil Spector: una vida de violencia y el asesinato de Lana Clakrson

Clarkson, estrella de "Barbarian Queen" y otras películas de serie B, fue hallada muerta a tiros en el vestíbulo de la mansión de Spector en las colinas que dan a la Alhambra, una modesta ciudad suburbana en las afueras de Los Ángeles.

Hasta la muerte de la actriz, que según Spector fue un "suicidio accidental", pocos residentes sabían siquiera que la mansión pertenecía al productor solitario, que pasó los años que le quedaban en un hospital penitenciario al este de Stockton.



Según los testigos ella había accedido, con cierta reticencia, a acompañarlo a su casa desde la Casa del Blues de Sunset Strip en West Hollywood, donde trabajaba Poco después de su llegada a Alhambra en las horas previas al amanecer del 3 de febrero de 2003, un chofer reportó que Spector salió de la casa con un arma, con sangre en sus manos, y le dijo: "Creo que maté a alguien".

Más tarde le diría a sus amigos que Clarkson se había disparado. El caso estaba lleno de misterio, y las autoridades tardaron un año en presentar cargos. Mientras tanto, Spector quedó libre bajo fianza de un millón de dólares.'

Cuando finalmente fue acusado de asesinato, arremetió contra las autoridades. Como acusado, su excentricidad se convirtió en el centro de atención. Sin embargo, una vez que comenzó el juicio de 2007, bajó el tono. Su defensa argumentó que la actriz, abatida por la pérdida de su carrera, se disparó a sí misma por la boca. El nuevo juicio se inició en octubre de 2008.

Seis meses antes de que comenzara su primer juicio por asesinato, Spector se casó con Rachelle Short, una cantante y actriz de 26 años que lo acompañaba a la corte todos los días. Solicitó el divorcio en 2016. En una declaración ante el tribunal en 2005, testificó que había estado tomando medicamentos para la depresión maníaca durante ocho años.

En 1982 Spector se casó con Janis Lynn Zavala y la pareja tuvo gemelos, Nicole y Phillip Jr. El niño murió a los 10 años de leucemia. En 1968 se casó con la cantante principal de Ronettes "Ronnie" Bennett, pero se divorció en 1974. Ronnie relató años de comportamiento abusivo en su autobiografía, que incluía al productor amenazando con matarla y poniendo su cuerpo a la vista en un ataúd con tapa de cristal dorado que guardaba en su sótano. "Sólo puedo decir que cuando me fui a principios de los 70, sabía que si no me iba en ese momento, iba a morir allí", escribió Ronnie más tarde.

El comportamiento amenazante de Spector también se extendió a los artistas con los que trabajaba. Se alegó que disparó un arma en un estudio mientras trabajaba con Lennon durante la grabación de "Rock 'n' Roll" y una vez apuntó un arma a la cabeza de Leonard Cohen durante las sesiones de "Death of a Ladies' Man".

En otro incidente, tuvo como rehén a la banda The Ramones a punta de pistola durante la grabación de su álbum "End of the Century".

Las pistas sobre el estado mental de Spector fueron evidentes en una rara y amplia entrevista que concedió al periódico británico The Daily Telegraph, pocas semanas antes de que Lana Clarkson fuera asesinada a tiros en su casa en febrero de 2003. "Diría que probablemente estoy relativamente loco, hasta cierto punto", dijo. "Soy mi peor enemigo. Tengo demonios dentro que luchan contra mí".

Phil Spector, el creador del "Muro del sonido"

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada "muro de sonido", con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

En su apogeo, Spector fue el rey indiscutible de los productores de rock 'n' roll, el "magnate de la adolescencia" cuya música ayudó a definir el optimismo creciente de una generación. Pero todo cambió después de que fuera condenado por la muerte en 2003 de la actriz Lana Clarkson.

Trabajando con The Crystals, The Ronettes y The Righteous Brothers, Spector se convirtió en una máquina de éxitos, con icónicos temas como "Da Doo Ron Ron", "Then He Kissed Me", "Be My Baby", "You've Lost That Lovin' Feelin" (tema que luego se usó en Tog Gun)y "Unchained Melody".

El acto final firmado para el sello Philles fue Ike y Tina Turner en 1966, pero Spector quedó consternado cuando el extraordinario "River Deep -- Mountain High" alcanzó sólo el puesto 88 en las listas de singles de los Estados Unidos.

En 1968 Spector se retiró del ojo público como un multimillonario. Regresó a principios de los años 70 para una colaboración triunfal con los Beatles en su exitoso álbum "Let It Be", y produjo álbumes en solitario para John Lennon ("Imagine") y George Harrison.

A medida que la década de 1970 progresaba, Spector se volvió cada vez más solitario y los rumores de su excéntrico comportamiento se convirtieron en leyenda.

Exitoina