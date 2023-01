Gracias al ingreso de divisas para obras de infraestructura, el BCRA compró USD 200 millones en el mercado

El ingreso de divisas para obras de infraestructura que se cursaron a través del mercado de cambio le permitieron al Banco Central adquirirlas en su totalidad y finalizar su intervención del día con importantes compras por 200 millones de dólares.

“Es el monto más alto del año en curso y le permite acumular en enero compras por unos USD 281 millones”, comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. Y afirmó que el “ingreso de préstamos destinados a inversiones en infraestructura explican el monto de las compras oficiales”, en una sesión mayorista cuyo monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los 257,313 millones de dólares.

Como antecedente hay que recordar que el pasado 29 de diciembre ingresaron al MULC por la misma modalidad unos USD 362 millones provenientes de empresas chinas que construirán represas en la provincia de Santa Cruz, según pudo saber Infobae. En aquella sesión, el BCRA compró USD 539 millones en el mercado de cambios, porque también se quedó con unos USD 177 millones aportados por el entonces vigente esquema de dólar soja 2.

Las reservas internacionales brutas crecieron el jueves en USD 128 millones y finalizaron en 43.530 millones de dólares.

El BCRA decidió postergar una baja de tasas de referencia y mantuvo la tasa nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) en 75%, que se traduce en una tasa efectiva anual de 107,4%, a la par de los retornos del plazo fijo minorista, con una tasa efectiva anual de 107,1%, ya que difiere los días de capitalización respecto a la de política monetaria.

“La decisión de mantener por el momento la tasa de interés del BCRA luce prudente en vista al riesgo que implicaría en un escenario de mayor demanda por cobertura, previsible en una etapa preelectoral y ante la caída en la demanda de dinero.”, explicó el economista Gustavo Ber.

“Ocurre que tras el reacomodamiento del dólar libre, llegó el turno de los dólares financieros -con mayor dinamismo en el caso del MEP- dado que la ampliación del spread frente a dicha referencia ya resultaba muy amplia y así se anticipaba una convergencia en vista al atraso, cuya próxima escala sería el dólar turista acompañando la nominalidad de la economía”, puntualizó Ber.

“Para justificar su accionar, la autoridad monetaria enfatizó en un comunicado de prensa que “seguirá actuando con prudencia ante la evolución de la inflación”. Vale recordar que la aceleración de la inflación núcleo de 0,5 punto en diciembre enciende las alarmas acerca de la dinámica de la inflación en los próximos meses. Por esto mismo, creemos que esperará a confirmar la tendencia de los datos de los meses de verano para tomar una decisión. A su vez, la decisión del BCRA busca anclar las expectativas de inflación, que sólo cedieron de cortísimo plazo, con tasas reales a un mes vista en niveles récord de la administración Fernández, las cuales ayuden a contener presiones inflacionarias”, detalló un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Tras el dato inflacionario de diciembre, de 5,1%, Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, precisó que “hubo adelanto cambiario por segundo mes consecutivo -mejora de la competitividad-, ya que el BCRA devaluó 5,9% entre puntas superado 5,1% del IPC. Las perspectivas para el 202,3 según el REM, indican que la desaceleración inflacionaria no será sostenible. El mercado espera un nivel del 98,4% para el año en curso, muy lejos de la postura del Gobierno del 60%. Con altos niveles de inflación y expectativas de que la misma se mantenga en estos niveles, consideramos que el BCRA seguirá esperando para un eventual recorte de tasas”.

Según el BCRA, los depósitos del sector privado registraron en diciembre una apreciable suba promedio mensual de USD 475 millones (+3,2%), en su cuarta suba mensual consecutiva.

“Este comportamiento estuvo vinculado a la evolución de los depósitos a la vista de personas humanas que suelen subir en esta época del año dada la exención del pago del impuesto a los bienes personales a este tipo de colocaciones. Así, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en USD 15.684 millones en diciembre”, afirmaron desde Research for Traders.