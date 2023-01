Gran Hermano: La madre de Ariel hizo una fuerte acusación contra el reality

La enemistad entre Ariel Ansaldo y Walter "Alfa" Santiago se convirtió en uno de los puntos fuertes de la convivencia en la casa de Gran Hermano. El participante, que este lunes superó a Alexis en la placa de nominaciones, recibió el apoyo de su madre, Susana, en una comunicación con el programa Intrusos.

"Él no es competitivo y creo que hasta lloró. No me pregunten por favor si eso es verdad o no, porque se ve", respondió la mujer cuando se le consultó sobre el comportamiento de Ariel que rompió en llanto ante la salida de Alexis. Los seguidores del programa criticaron severamente esta actitud, dejando en claro que no le creían a Ariel.

Susana, madre de Ariel Ansaldo, en diálogo con Intrusos, se mostró preocupada por el trato que recibe su hijo dentro de la casa por parte de Alfa. "¿Podemos no hablar de eso? Ni lo quiero nombrar", le pidió la madre de Ariel a Flor de la V, conductora del ciclo. Luego, los panelistas le consultaron si el juego de Ansaldo era ir contra Walter, un participante fuerte, hecho que la mujer negó rotundamente.

"Te voy a contar un secreto. Ariel no miraba Gran Hermano, empezó a mirarlo dos días antes", contó Susana que, ante el descreimiento del panel agregó: "no tengo ninguna intención de que me crean o no, porque es la verdad".

Ariel Ansaldo se convirtió en uno de los dos participantes elegidos por la producción, junto a Camila Lattanzio, para sumarse al reality cuando este ya promediaba el mes y medio. "Yo creo que hay diversidad: estamos los que lo conocemos, familiares, amigos. Y a los demás les puede gustar o no", respondió acerca de la mirada que tiene el público sobre su hijo.

Respecto a lo que el programa muestra sobre Ariel, Susana estuvo de acuerdo con la opinión de "los Intrusos" de que hay ciertas actitudes que molestan en su hijo por ser una persona con sobrepeso. "Es tal cual", coincidió afirmando en que las críticas constantes a su cuerpo por parte de Alfa "son desmedidas".