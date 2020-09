Guzmán anunció que el canje de la deuda local obtuvo una adhesión del 98,8%

El Gobierno nacional logró reestructurar el 98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones, y a la vez pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje de los títulos elegibles por nuevos bonos en dólares.



El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien destacó que tras el cierre del canje de deuda bajo ley extranjera -que alcanzó el 99% de adhesión-, la Argentina "despeja su horizonte financiero" para encarar un proceso de recuperación de la inversión, la producción y el empleo.



"El 98,8% de la deuda quedó reestructurada. Queremos que en Argentina haya un mercado de desarrollo, ahorro y financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos de desarrollo", afirmó Guzmán en los primeros tramos de su exposición en el Palacio de Hacienda.



Tras precisar que el monto reestructurado de deuda pública bajo legislación nacional fue un monto de US$ 41.715 millones, Guzmán destacó que en este mismo proceso del total de deuda se logró pesificar unos US$ 687 millones con la reestructuración.



"Se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en moneda extranjera bajo ley argentina lo que, sumado al canje de la deuda bajo ley de Nueva York, muestra una confirmación de los resultados anunciados el lunes", explicó el ministro al recordar que se logró reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3% y quita de capital de 1,90%.

El Gobierno nacional logró reestructurar el 98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones, y a la vez pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje de los títulos elegibles por nuevos bonos en dólares.



El anuncio estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien destacó que tras el cierre del canje de deuda bajo ley extranjera -que alcanzó el 99% de adhesión-, la Argentina "despeja su horizonte financiero" para encarar un proceso de recuperación de la inversión, la producción y el empleo.



"El 98,8% de la deuda quedó reestructurada. Queremos que en Argentina haya un mercado de desarrollo, ahorro y financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos para los objetivos de desarrollo", afirmó Guzmán en los primeros tramos de su exposición en el Palacio de Hacienda.



Tras precisar que el monto reestructurado de deuda pública bajo legislación nacional fue un monto de US$ 41.715 millones, Guzmán destacó que en este mismo proceso del total de deuda se logró pesificar unos US$ 687 millones con la reestructuración.



"Se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en moneda extranjera bajo ley argentina lo que, sumado al canje de la deuda bajo ley de Nueva York, muestra una confirmación de los resultados anunciados el lunes", explicó el ministro al recordar que se logró reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3% y quita de capital de 1,90%.