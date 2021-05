Juri: "Estamos ante la falta de políticas y respuestas concretas para el sector privado"

En un panorama de gran incertidumbre económica, el contador Matías Juri, integrante del Instituto Moisés Lebensohn en Catamarca, se refirió a las medidaseconómicas nacionales, las causas de la inflación y la falta de respuestaseficaces a los muchos sectores económicosde la provincia.



“Lejos de incentivar una economía productiva, las extraordinarias divisas que ingresan al país por una producción y precios favorables de la exportación de soja, el Estado las destina casi exclusivamente a la asistencia socialy gastos del estado” remarcó Juri al tiempo de agregar que aun cuando “la asistencia es necesaria, sin políticas que permitan una mayor producción, generan una tensión entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios que promueven un incremento de precios, que se potencian con las conductas especulativas de algunos empresarios”.

En referencia a ello, insistió en que “la mejor estrategia para movilizar la economía es incentivar la producción, sobre todo de aquella que genera puestos de trabajo acorde a las aptitudes actuales de empleo” considerando que "el actual modelo económico nacional es una bomba de tiempo, que sin las medidas adecuadas estallará en cualquier momento”.

Avizorando un panorama económico nacional y provincial “muy gris, tormentoso y de muchas dificultades”, el joven profesional destacó que “estamos ante un gran déficit fiscal, con la economía paralizada y sin generar las condiciones atractivas para inversores locales como extranjeros”.

En este punto, hizo hincapié en las diferencias cada vez más desiguales en Catamarca, entre las familias con un ingreso del Estado y aquellas que dependen exclusivamente del sector privado.

“Somos una provincia que tenemos una larga trayectoria de tener nuestro principal motor de la economía en la administración pública y justamente a la actividad privada, nunca se la ha protegido o promovido para lograr su desarrollo. Siempre faltaron políticas de estado concretas para mejorar el volumen de la actividad, condición que con la pandemia, llegó a socavar mucho más y pocos fueron los privados que soportaron el rigor de este último año”, enfatizó Juri tras sostener que desde el Gobierno tampoco se establecieron políticas diferenciales entendiendo las necesidades de cada sector.



Al respecto consideró que no es lo mismo hablar de comercios e industrias, que aquellas empresas insipientes, sectores y familias que dependen del trabajo del día a día como el extracto cultural, gastronómicos y trabajadores independientes de la construcción, entre muchos otros. “Se vienen generando medidas y herramientas globales y poco eficaces, sin una diferenciación de políticas para poder llegar a cada sector y trabajador privado necesario para un verdadero desarrollo económico”, expresó.

“No todos los sectores afectados reciben las mismas medidas paliativas” sostuvo Juri al comentar que los sanatorios reciben, desde el inicio del asilamiento (marzo-2020) aportes REPRO (ex ATP) que solventan casi el total del salario mínimo vital y móvil, $22.000 por mes, por cada empleado, a pesar de no haber recibido a casos positivos para lo que estaba destinado el aporte del Estado Nacional, solo hasta hoy que FECLISA acordó con las principales obras sociales en Catamarca un plus por la atención de dichos pacientes.

“Detrás de cada sector de la economía que agoniza por tratamientos desiguales, hay familias que empobrecen, emprendedores que desisten, negocios que cierran, porque no sólo es el dinero el que se pierde, sino la calidad de vida de miles de catamarqueños que están en manos de la gestión de la pandemia”, sintetizó.

*Inflación*

Por otra parte, y ante un contexto de ingresos de divisas, con un dólar estable, Juri comentó que las causas incidentes en la actual inflación son, en orden de relevancia, el déficit fiscal, destinado a asistencia social, mayor capacidad de consumo y carencia de políticas que generen producción que acompañen a la demanda de los principales productos que han registrado los mayores incrementos de precios.