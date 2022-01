La canasta escolar llega con fuertes subas: siete tips para gastar menos en la compra de útiles

La vuelta al colegio en 2022 impactará inevitablemente en los bolsillos de muchos argentinos, es que los útiles escolares aumentaron más del 80% respecto del último año.

Así se desprende de un informe elaborado por la consultora Focus Market, que analizó los precios del combo de útiles escolares básico; el valor de los guardapolvos y también el de los kit tecnológicos básicos para quienes tengan que realizar clases virtuales.

“La inflación sigue siendo un problema para los argentinos”, subrayó el analista económico y director de Focus Market, Damián Di Pace. Y en esa línea proyectó: “Tanto enero como febrero tendrán una base inflacionaria del 4%”.

Según indicó, los aumentos de los útiles escolares se fueron dando a lo largo del año. “Incluso en muchos casos hubo inconvenientes para acceder a los dólares necesarios para importar producto terminado o insumos”, aseguró.

El kit de “Útiles Escolares Primaria”, compuesto por 21 productos, tiene un precio este año de $4.470. En tanto, en 2021 costaba $2.450, lo que representa un incremento del 82%.

El kit “Útiles Escolares Primaria” tiene un valor este año de $4.470.

En lo que respecta al nivel de precios, tomando como base productos de la línea económica y media, los mayores aumentos del combo escolar se vieron reflejados en indumentaria, calzado y mochila escolar con subas bases del 70%. A su vez, de acuerdo con Di Pace, algunas líneas de productos como cuadernos, crayones, etiquetas escolares tuvieron aumentos superiores al 70%.

Los útiles que más aumentaron este año en relación con el 2021.

El “Combo Escolar 2022? -compuesto por útiles, mochila y guardapolvo- tiene un precio de $7.469 este año, mientras que en el año pasado costaba $ 2.249: esto refleja un incremento del 76%.

En cuanto a la canasta escolar tecnológica, tomando los precios en los que parten cada producto y servicio (notebook, impresora, auricular con micrófono, servicio de internet), la cifra total alcanza los $57.657.

“Los combos tecnológicos que se volvieron una necesidad en materia de desarrollo de tareas, búsqueda o potencial aislamiento de alguno de los alumnos tuvieron aumentos del 54% interanual”, precisó el especialista.

Y en ese eje, estimó: “Quizás el mayor inconveniente no fue tanto el alza de precios que se realiza a un tipo de cambio mayorista retrasado frente a la evolución del período, sino por la falta de equipos en algunas marcas y modelos de equipos de tecnología por problemas en la importación.

Frente a este difícil contexto, en el cual la inflación no da tregua en la Argentina, la consultora Focus Market brindó a Infobae siete tips para ahorrar y gastar menos en la compra de útiles escolares:

1- Cuanto antes se realice las compras mejor. Se suelen pagar precios más altos llegada la fecha de inicio de clases.

2- Evaluar la compra de segundas marcas, que pueden costar un 50% menos que las primeras marcas. Vale resaltar que en los mayoristas se puede encontrar una diferencia de hasta el 60%. Es importante consultar al comerciante cuál es el producto más conveniente para evitar pagar menos por un producto deficiente.

3- Ir a comprar con los chicos incita a la compra impulsiva. Es decir, comprar aquello que no tenías previsto y que no es necesario para la escuela pero sí es accesorio y simbólico social para los niños. Por ejemplo: comprar más lapiceras de las necesarias porque contienen toda la saga completa de los personajes de moda. Deben priorizarse o considerar cuáles son las necesidades reales y no las del consumo. Hay que otorgar un significado a estos objetos.

4- Si los chicos ayudan a forrar y etiquetar sus útiles sentirán una relación más cercana con ellos y estarán menos inclinados a maltratarlos durante el año.

5- Realizar compras colectivas entre un grupo de padres no solo es eficiente desde el punto de vista económico, sino también social ya que acuerdan que ese grupo tendrá los mismos útiles sin marcar diferencias entre ellos, generando incluso una identidad inclusiva.

6- Ante la imposibilidad de comprar por mayor o en grupo, se puede optar por esta opción individualmente, apuntando a que los útiles duren para varios ciclos. En este caso, se recomienda comprar los elementos básicos que -sin duda- los chicos tendrán que usar (como lápices, lapiceras, cuadernos y gomas, entre otros).

7- Elegir productos discontinuos o fuera de estación: a veces aparece un personaje nuevo en los dibujos animados y desplaza a los anteriores. La cartuchera de ese personaje es mucho más barata que la de última moda.