La morosidad de las familias bajó en agosto, pero sigue cerca del 13%

La morosidad de las familias registró una leve baja en agosto, luego del incremento que había experimentado el mes anterior. Sin embargo, el indicador se mantuvo en niveles elevados y prácticamente duplicó el valor registrado un año atrás, de acuerdo con el último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El atraso en el pago de las deudas familiares se ubicó en el 12,81%, lo que representó una caída de 0,13 puntos porcentuales respecto de julio. En la comparación interanual, en cambio, aumentó 6,21 puntos porcentuales: pasó del 6,6% en agosto de 2025 al 12,81% en el mismo mes de 2026.

Según explicó la entidad que preside Santiago Bausili, la variación mensual respondió a una caída del 0,98% en el saldo real de los créditos en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios significativos en términos reales.

El indicador había mostrado estabilidad en los meses previos, luego de frenar en junio la escalada que acumulaba desde fines de 2024. En julio, la tendencia se revirtió con una suba de 0,1 puntos porcentuales, mientras que en agosto volvió a registrarse una baja, esta vez de 0,13 puntos.

La mora de las empresas volvió a subir

En el segmento empresarial, la irregularidad de los préstamos alcanzó el 3,8% en agosto, con un incremento de 0,18 puntos porcentuales frente al mes anterior.

A pesar de esa suba, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto no registró cambios significativos. El indicador se ubicó en el 7,75%, frente al 7,73% de julio.

Cayó por tercer mes la probabilidad de incumplimiento

El informe del BCRA también señaló que la probabilidad estimada de incumplimiento de las deudas se redujo por tercer mes consecutivo. El indicador general cayó 0,1 puntos porcentuales y se situó en el 2,26%.

Al analizar cada segmento, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias descendió a 3,71%, una reducción mensual de 0,24 puntos porcentuales. En el caso de las empresas, se mantuvo prácticamente estable, en torno al 1,1%.

De esta manera, agosto mostró una moderación mensual de la mora familiar, aunque el fuerte aumento interanual refleja que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras continúan en niveles elevados.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.