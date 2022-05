Las exportaciones mineras se incrementarán este año y superarán los US$ 4.000 millones

Las exportaciones mineras se incrementarán este año alrededor del 25% y rondarán los $4.000 millones, gracias al aumento de precios internacionales y de volúmenes de los distintos metales, de acuerdo con estimaciones oficiales y del sector.



El año pasado, los envíos al exterior de la minería alcanzaron los US$ 3.221 millones. En esa línea ascendente, en el primer mes de este año las ventas externas totalizaron US$ 226,91 millones, lo que significó una suba del 20,1% en la comparación interanual.



El registro de enero estuvo conformado por US$ 218,7 millones provenientes de metalíferos y litio y US$ 8,2 millones de rocas y minerales.



La provincia de Santa Cruz continuó liderando los envíos al vender por US$ 23,59 millones, y explicar el 54,5% del total exportado por el sector minero nacional.



Por su parte, San Juan alcanzó ventas por US$ 29,05 millones y explicó el 12,8% del total nacional enviado al exterior, mientras que Jujuy se ubicó en tercer lugar con el 12,4% (US$ 28,1 millones).



En tanto, Salta registró US$ 26,1 millones (11,5%) y Catamarca comercializó por US$ 13,63 millones (6% del total país).





La actividad minera es impulsada fuertemente por el Gobierno nacional y, en particular, por el ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas, área de la que depende la secretaría de Minería a cargo de Fernanda Ávila.



La cartera productiva apuesta por el desarrollo de la actividad para lograr un salto en las exportaciones que permita sortear la restricción externa (escasez de dólares) que atraviesa el país hace décadas e impide alcanzar un crecimiento económico duradero en el tiempo.



En materia de oportunidades, caracterizan al sector como una actividad clave para la “transición energética” hacia la que camina el mundo, con el objetivo de depender menos del uso de carbón y los hidrocarburos para generar energía.



Asimismo, destacan los elevados salarios que ofrece el sector y el impacto que tiene en el desarrollo de proveedores locales.



Un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) que depende del Ministerio Productivo, señaló que "en 2019, los salarios de los empleados directos de la minería fueron en promedio 97% más elevados que la media nacional".



Días atrás, Kulfas aseguró que el sector vive “un momento histórico” con un “boom” de inversiones.

Datos del Siacam

En los últimos dos años, 19 empresas anunciaron inversiones por más de US$ 10.000 millones, de acuerdo a datos oficiales del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam).



La inversión más importante en magnitud fue la anunciada por la firma canadiense Lundin en noviembre último, al alcanzar los US$ 4.200 millones destinados al proyecto Josemaría ligado al cobre en San Juan.



Asimismo, han cobrado importancia las inversiones en litio, destacándose el proyecto Sal de Oro en Salta anunciado en diciembre por la compañía surcoreana Posco por un monto de US$ 831 millones o el proyecto Mina Fénix en Catamarca por el cual la empresa estadounidense Livent destinará US$ 640 millones.



Este martes tuvo lugar la Mesa Nacional del Litio en Salta donde participaron los gobernadores de Salta, Catamarca y Jujuy, empresarios y autoridades nacionales, y que culminó con la firma del Acta Conjunta de la Región Minera del Litio.





Kulfas resaltó que el sector del litio proyecta inversiones por más de US$ 4.200 millones



En la ocasión, Kulfas resaltó que el sector del litio proyecta inversiones por más de US$ 4.200 millones y que con el desarrollo de esta actividad la Argentina podría ubicarse entre los tres primeros lugares de producción mundial.



Siguiendo al Siacam, en Argentina actualmente hay 119 proyectos mineros en cartera que comprenden fundamentalmente la explotación de oro, litio, cobre y plata, y se distribuyen entre las provincias de Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.



Este jueves, Kulfas participó junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de la puesta en marcha de la producción del proyecto Mina Lindero -primera operación aurífera de la provincia- de la empresa Mansfield Minera, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines.



Asimismo, días atrás se desarrolló el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre la Minería Abierta a la Comunidad (Memac), en donde funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y sindicalistas destacaron el rol de la minería, y respaldaron la iniciativa de encarar un debate sobre el impacto sanitario y ambiental de la actividad con información precisa y actualizada.