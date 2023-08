Ley de Alquileres: en Catamarca genera incertidumbre entre propietarios e inquilinos

La semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la media sanción a la modificación de la Ley 27.551, que tiene como principales puntos el cambio en la duración del contrato que pasaría de 3 a 2 años y la actualización de montos de los alquileres que dejará de ser de 1 año para cambiarse cada 4 meses.

A la espera del tratamiento en comisión del Senado y su posterior tratamiento para determinar si es que se sanciona definitivamente o queda como está, el integrante de la Federación de Inmobiliarias, Raúl Kotler, se refirió al panorama actual.

El empresario dijo que esta situación “crea una incertidumbre en el mercado que hace que todos los contratos que estén venciendo o que ya hayan vencido en los últimos días y estén por vencer, no se sepa que hacer”. Y apuntó que la incertidumbre se genera de un lado y del otro, es decir de propietario e inquilino.

El panorama que se plantea a la espera del tratamiento en el Congreso, es que los dueños de espacios no están dispuestos a alquilar con un año de actualización. “Prefiere no alquilar, hacer arreglos individuales con el inquilino o alquilarse a gente muy conocida en el cual pueda hacer un arreglo particular que no dependa de la ley”, contó Raúl Kotler. Y remarcó que “este clima enrarecido que estamos teniendo en estos momentos del mercado inmobiliario, no solo es característico de Catamarca, sino que se está dando a nivel país. A esto, se suma la gran cantidad de demanda que hay por propiedades en alquiler para vivienda y que este clima hace que haya menor oferta”, manifestó con preocupación el empresario inmobiliario.