Ley Ómnibus: ¿Por qué no está incluido el Impuesto a las Ganancias y qué pasará?

El mega-DNU y la ley ómnibus incluyen cientos de reformas económicas y administrativas, pero la reversión del Impuesto a las Ganancias —una de las reformas que el presidente Javier Milei necesita con más urgencia— continúa siendo una incógnita. Pero no es un olvido, en realidad se espera que se envíe un proyecto individual luego de que el gobierno asegurara que se avanzaría en el restablecimiento del tributo.

En septiembre pasado, en plena campaña electoral, se había elevado el mínimo de ingresos mensuales a partir del cual se paga la cuarta categoría de Ganancias, lo que eximió del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes.

El costo fiscal de la medida es de $2,9 billones y de ese total, $1,7 billones es lo que le corresponde a las provincias, según calculan los gobernadores.

La reversión de la norma, cuya modificación había contado con el voto afirmativo del propio Milei cuando era diputado, va en línea con la premisa del Gobierno de llegar al equilibrio fiscal en 2024: eliminar las modificaciones aportaría al Tesoro Nacional 0,4% del PBI según los cálculos que publicó el Palacio de Hacienda.

No obstante, algunos gobernadores aclararon que no piden la vuelta del impuesto y que “no sería el camino adecuado ya que afecta el derecho de los trabajadores”. En este sentido, los mandatarios provinciales, dada la caída en la masa coparticipable, presentaron un proyecto de ley que propone la coparticipación del 70% de lo recaudado por las transacciones realizadas a través del impuesto al cheque como “mecanismo de compensación”

Pero esta iniciativa no es considerada una posibilidad para el presidente, quien aseguró en declaraciones a Radio Rivadavia: “Está claro que no vamos a coparticipar el impuesto al cheque. Está claro que las provincias hoy tienen un déficit de 1 punto del PBI. No vamos a modificar nuestra política de déficit cero, es inamovible. [Volver a introducir Ganancias] es la solución que permite que las provincias puedan encauzar sus cuentas”.

En este sentido, Sebastián Dominguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo: “Creo que el proyecto para revertir Ganancias lo van a mandar por separado porque el objetivo es compartir el costo político con los gobernadores que son a los que le bajó la recaudación y lo necesitan”.

En este marco, cabe recordar que a través del decreto 473/2023, el ex ministro de Economía Sergio Massa había decidido a partir de octubre elevar el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban más de $1.770.000 mensuales o 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

Con la suba de este último a $156.000 en diciembre, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $2.340.000. Pero la normativa rige hasta el 31 de diciembre ya que a partir de enero de 2024 entraría en vigencia la ley 27725 sancionada por el Congreso.

Esta ley, que reforma el impuesto, fue aprobada por el Senado a fines de septiembre. Así, lo dispuesto por dicho decreto se haría permanente y además, estipula que los contribuyentes tributarán de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas irán del 27% al 35%, según el nivel de ingresos.

Entre los cambios más destacados, el proyecto exime el Salario Anual Complementario (SAC) del impuesto, e incluye excepciones para ciertos cargos públicos y directivos de empresas, así como nuevas escalas de tributación basadas en salarios mínimos.

Quiénes tienen que pagar Ganancias en enero

En total, se estima que seguirían pagando el impuesto aproximadamente 88.000 contribuyentes, menos del 1% del total de asalariados, jubilados y pensionados en el país.

Por otro lado, y dado que el lunes ya no estaría vigente el decreto de Massa y empezaría a regir la ley aprobada en septiembre, los empleadores que abonen los sueldos de diciembre en enero podrían optar por adelantar el pago del salario para este mes debido a la falta de certidumbre acerca de cuando el Ejecutivo enviará el nuevo proyecto y qué decidirá el Congreso.

En este sentido, Dominguez indicó: “Muchas empresas pagan a mes vencido pero este año resulta conveniente que adelanten el pago de diciembre. Entonces hay mucha gente que va a cobrar en diciembre el sueldo de diciembre cuando antes era normal que lo cobre el mes siguiente, y no se van a generar problemas porque en enero no está reglamentado el nuevo régimen”

“Hay otros que van a cobrar en enero y ahí van a faltar reglamentaciones para aplicar el impuesto. En esos casos, se va aplicar lo que estime el empleador que corresponde y este decidirá si retener o no retener el impuesto”, agregó.

(Fuente: Infobae)