Los productos de la mesa navideña subieron un 200%: se espera una caída en las ventas

Los precios de los productos tradicionales de la mesa navideña registran aumentos en torno al 200 por ciento respecto del año pasado, sin tomar en cuenta las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional, lo que anticipa un menor nivel de consumo, opinaron comerciantes del sector y especialistas.



"Las confituras las compramos a esta empresa de las 5 letras que nos mandó una nota diciendo que su mercadería subió 50%, un maní con chocolate de esa empresa que estaba 500 pesos debe estar 700", dijo el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore. En declaraciones radiales, sostuvo que "los pan dulce más tradicionales que se venden en nuestros negocios de 400 gramos estaban en el mayorista a 1.000 pesos, lo puse a la venta a 1.300 y ayer en el mayorista lo vi a 1700 de costo".



"El 21 de noviembre encontramos entre 25 y 30% de aumento, pensamos que la mercadería había golpeado un techo, pero la semana pasada tuvimos otro golpazo de precios entre 30 y 40%, en los que el aceite triplicó el valor", remarcó.



"Este lunes fui y estaba medianamente igual y ayer fuimos al mayorista y otra vez vimos cambios de precios de entre 20 y 30%. Hay mercaderías que me superaron en costos, un puré de papas instantáneo que vendía a 700 pesos al público hoy me cuesta 1100 pesos a mi, hay precios que están totalmente fuera de foco", agregó.



Por su parte, Sergio Casinerio, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, dijo que están "con preocupación" porque ven "una escalada que resulta en algunos casos innecesaria, tendría que haber consciencia general". Afirmó que "el consumidor no va a convalidar eternamente aumentos; el consumidor va aplicando una ingeniería de consumo que está ligada a su salario y dejan de consumir cierto producto, en algunas góndolas hay poco cambio, algunas no necesitan reposición en el día".

La cámara rosarina lanzó la semana pasada una canasta navideña con un valor de 2.490 pesos que consta de cinco artículos básicos: sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón, con una suba respecto del año pasado "comparable al índice de la inflación interanual".



Consultado sobre si los precios seguirán aumentando, sostuvo que "algo más sí" pero aspira a que la industria "vea un poco de previsibilidad en cuanto al plan económico, que se tranquilice y deje de generar ese colchón de ´por las dudas´".



"Muchas empresas ya venían hace rato a un dólar de mil, entonces no se puede convalidar que ahora porque suba a 800 lo toquen de vuelta", remarcó.



El Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (Inedep) estimó un costo mínimo de $ 13.813,41 para un combo económico de confituras y productos dulces y detalló que ese mismo combo pero de productos de primera marca puede alcanzar los $ 23.562,61.



"Todos los productos relevados tuvieron importantes incrementos respecto del 2022. Desde una sidra de marca económica, que aumentó el 137,48%, hasta el maní con chocolate, también de segunda marca, cuyo aumento alcanza el 275,28%", señaló.



Entre las primeras marcas se destaca el aumento en la lata de durazno al natural y la lata de ensalada de frutas al natural, cuyo precio se incrementó en 234,95% y 294,85%, respectivamente.



Es así que, comparada con diciembre del año pasado, la canasta económica para el brindis aumentó un promedio de 148,12% y una compuesta por productos de primera marca, se incrementó en 200,98%. Según las variaciones de los productos, el asado de costilla tuvo el mayor aumento entre las carnes (225,86%), seguido por el pollo (190,44%), lechón (184,74%) y, por último, la pavita, con una suba del 154,19%.



En cuanto a las guarniciones, la preparación que más aumentó es papas fritas, con una variación interanual de 294,92%, seguida por ensalada de lechuga y tomate (286,18%) y la ensalada de papa y huevo (267,90%).



En tanto, un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) realizado en 4 superficies mayoristas, 141 supermercados de grandes cadenas y 322 autoservicios de proximidad a lo largo del país, arrojó que en los comestibles y bebidas que componen los diferentes menús de Navidad y fin de año hubo una suba de precios interanual que, en algunos casos, supera en 230% los valores de 2022.



"Para las Fiestas se proyecta el consumo más bajo de los últimos veinte años; los datos que vaticinan una caída de más del 35% surgen a poco de las celebraciones de fin de año", señaló el titular de Indecom, Miguel Calvete.