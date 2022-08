Luego de los anuncios en Economía, cede la cotización del dólar libre y también el "contado con liquidación"

El dólar libre es operado este lunes a $293 para la venta, con baja de dos pesos en el día. El billete sigue tres pesos por debajo de su valor de cierre de julio, en 296 pesos.

El dólar en el segmento mayorista se acomodan en los $136,78, con un incremento de 61 centavos en el día. La brecha cambiaria con el "blue" se asienta en el 114,2 por ciento.

El dólar "contado con liquidación" superó el viernes los 300 pesos por primera vez en lo que va de agosto. Hay que recordar que el "liqui" alcanzó un récord de $340 el 24 de julio, por lo tanto sigue más de 10% por debajo de ese máximo alcanzado un mes atrás.

Los analistas señalan que se advirtió la salida de inversores posicionados en el bono TO26 -algunos señalaron al fondo estadounidense Templeton- , un título en pesos a tasa fija emitido durante el gobierno de Mauricio Macri. Los pesos obtenidos de su venta pudieron presionar al "contado con liquidación" a sus máximos de agosto.

En paralelo se dio que esta fue la última semana del plazo para la readecuación a la tenencia de Cedear en manos de Personas Jurídicas, que a partir de ahora no pueden exceder USD 100.000. Las ventas de estos certificados respaldados en acciones extranjeras contribuyeron en los últimos días a aplacar la paridad implícita del "contado con liqui". Dicho efecto se agotó a partir de la vigencia de la normativa para empresas.



"Con cierto cambio de tendencia respecto a las ventas del BCRA, la autoridad monetaria acumula seis ruedas de leves compras que todavía no compensan la variación mensual negativa (-USD 700 millones). En tanto, el ritmo del crawling peg viene promediando una Tasa Efectiva Anual del 82%, ubicándose por debajo de la mayoría de las tasas de mercado (Lede de 98%, Leliq de 97%, Pases de 91%, Plazo Fijo minorista de 97%) pero alineada con la Badlar (81%). Este esquema favorece a la acumulación de reservas por el desincentivo al exportador a guardar stocks y a los importadores a endeudarse para importar", consideró Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

El Banco Central completó una serie de siete ruedas consecutivas con saldo a favor por su intervención cambiaria, con compras totales por 144 millones de dólares.

El Central mantiene en el transcurso de agosto ventas netas en el mercado interbancario por unos 704 millones de dólares. La entidad monetaria afronta un 2022 negativo en la plaza cambiaria con ventas netas por USD 93 millones, cuando había obtenido un saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado de unos USD 7.422 millones al 19 de agosto de 2021.

Las reservas internacionales brutas crecieron en las últimas cuatro ruedas en USD 49 millones y finalizaron en 37.063 millones de dólares.

El mercado financiero argentino aguarda mayores definiciones sobre la implementación de medidas económicas anunciadas por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que buscará encauzar las cuentas del país. En el contexto externo, la preocupación por la desaceleración económica mundial pesaban en medio de las crecientes tasas de inflación.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones advirtieron que"no hay novedades sobre la política cambiaria con un stock de reservas netas que sigue por debajo de los USD 1.000 millones y una brecha cambiaria que trepó por la suba de ayer a 117%", agregaron desde Portfolio Personal.