Martín Guzmán: "Ningún acreedor declaró formalmente que Argentina estaba en incumplimiento"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que "ningún acreedor" declaró de manera oficial a la Argentina en "incumplimiento" de sus compromisos de deuda, y destacó que la negociación con los acreedores continúa.



"Comenzamos el proceso de reestructuración (de la deuda) antes de interrumpir los pagos, e hicimos una oferta para evitarlo. No pudimos contactar a la mayoría de los acreedores. El 22 de mayo, no pagamos los intereses devengados en esa fecha", precisó Guzmán en una entrevista publicada hoy por el diario brasileño Folha de Sao Paulo.



El ministro subrayó que, a pesar de esa situación, "las negociaciones continuaron", y remarcó que "ningún acreedor declaró formalmente que Argentina estaba en incumplimiento, por lo que continuamos negociando".



"El viernes (pasado) ampliamos la fecha de cierre de la oferta actual para modificarla en los próximos días", señaló el titular del Palacio de Hacienda, quien destacó: "Cuando asumimos el control, el país ya enfrentaba condiciones de financiamiento prohibitivas. Y la deuda estaba en una situación totalmente insostenible".

También, recordó que "el riesgo país era excesivamente alto", y puntualizó que "la Argentina ya no tenía acceso al mercado crediticio internacional".



"Esta situación no ha cambiado. Lo que hicimos fue establecer un proceso ordenado de resolución de crisis. El Congreso nos permitió seguir pagando con reservas", afirmó Guzmán.



Puso de relieve, además, que, "en este proceso, hubo una implicación constructiva con el Fondo Monetario Internacional, que participó en la evaluación de nuestra capacidad de pago y declaró que la deuda argentina era insostenible".



"Hicimos una oferta pensando en la sostenibilidad: lo que Argentina quiere es redefinir sus compromisos de una manera que pueda cumplir", sostuvo el ministro, quien precisó: "Hemos avanzado en el proceso de normalización de las tasas de interés, y queremos reducir el valor, que es, en promedio, 7,5% en dólares, a algo que podamos sostener".



Señaló que "hubo una parte de los acreedores que siguieron, y una parte que no lo hizo", y agregó que "la negociación continúa".



"Estamos bajo un acuerdo de confidencialidad y estamos negociando. Hasta el momento, ningún acreedor ha declarado a Argentina en mora", aseguró Guzmán en la entrevista publicada hoy en el diario brasileño Folha de Sao Paulo.