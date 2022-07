Martín Pollera y otros funcionarios que acompañaron a Batakis renunciaron, y se esperan los sucesores

Los funcionarios que acompañaron la breve gestión de Silvina Batakis en el Palacio de Hacienda renunciaron ayer, salvo el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, ligado al entrante ministro, Sergio Massa. También permanecen en sus cargos Darío Martínez, secretario de Energía, y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

Las dimisiones incluyen al secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, quien reemplazó a Guillermo Hang, el a su vez efímero funcionario del área de control de precios que fue designado en lugar de Roberto Feletti.

Además presentó su renuncia el secretario de Hacienda, Martín Di Bella, el economista había estado 8 meses como secretario administrativo del Senado bonaerense antes de integrar el equipo de Batakis.

Carlos Sánchez, quien había sido director de la Aduana así como funcionario de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Trabajo, también presentó su renuncia como secretario de Política Tributaria. El político cercano a Jorge Capitanich, había sido designado para efectuar el revalúo fiscal a fin de incrementar la presión impositiva a través de Bienes Personales y así colaborar con el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, quienes presentaron su renuncia fueron la secretaria de Política Económica y viceministra, Karina Angeletti; el jefe de gabinete de asesores del Ministerio, Juan Manuel Pignocco; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros, Ramiro Ordoqui; y el secretario Legal y Administrativo, José Ballesteros.

Fuentes oficiales habrían indicado que “todos los secretarios pusieron a disposición su renuncia” que acompañaron a Batakis en estas tres semanas y tres días de gestión.

En tanto, los secretarios que todavía no notificaron sobre algún cambio, más allá de que sean esperables son los de las cinco secretarías clave: Industria, Agricultura, Minería, Economía del Conocimiento y secretaría Pyme. Entre estos, los nombres que suenan pero no confirmados: Ignacio De Mendiguren, para Industria, y Gabriel Delgado, para Agricultura.

En cuanto a lo que viene, Sergio Massa, quien tendrá a su cargo el Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, áreas ocupadas por Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez respectivamente, informó que recién el lunes comenzará a seleccionar a su equipo de colaboradores y que recién el miércoles dará a conocer las medidas económicas de su gestión, que fue bien recibida por los mercados, con una baja importante de los dólares paralelos y una importante suba de los bonos soberanos, entre otros indicadores.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción recién va a ser el martes, después de la Asamblea en el parlamento para me acepten la renuncia como miembro de la Cámara de Diputados”, aseguró.

El líder del Frente Renovador les pidió además a los medios que no anticipen la designación de funcionarios porque recién el lunes va a empezar a elegir quiénes formarán parte de su equipo. “Les pido que me dejen trabajar el fin de semana”, completó en un breve diálogo con periodistas al salir de una reunión con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos.

Tras esa reunión el nuevo “súper” ministro publicó un hilo de Twitter en el que prometió: “Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento”.

“No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”, agregó.