Massa en EE.UU: foto con Georgieva, desembolso de USD 7.500 millones y firma del acuerdo

Llegó el día. Luego de 20 semanas de negociaciones conjuntas y cruzadas, algunas vía Zoom desde Buenos Aires y Washington, el Fondo Monetario Internacional aprobará hoy la versión remixada del acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo del año pasado; y que, con reformas, regirá la vida económica del país hasta diciembre de este año.

Sólo resta saber si el dinero que se liberará de manera inmediata será de unos u$s7.500 millones aproximadamente o si trepará a los u$s10.400 millones finales. Esto último representa el dinero que el organismo que maneja Kristalina Georgieva debería girar al país hasta diciembre; y que desde el Ministerio de Economía se negoció con el staff técnico del FMI hasta hace 20 días.

Allanado

Todo se resolverá desde este mediodía en Washington, cuando en la sede del Fondo se encuentren los embajadores de los países miembros para resolver la aprobación (se descuenta que así será) del Staff Level Agreement que se cerró con el Directorio para el Hemisferio Occidental que maneja el chileno Rodrigo Valdés, y que hoy será expuesto ante el Board. Sólo por la experiencia histórica del FMI se descarta la aprobación, ya que no se registran casos de acuerdos técnicos que sean rechazados por el Directorio. Lo que no quita que el país reciba críticas severas por pedir, otra vez, perdones por no haber cumplido lo pactado. En este caso, hay una salvedad que ayuda al país. Coincidieron los negociadores argentinos y los técnicos del FMI en los efectos devastadores de la sequía sobre las cuentas públicas argentinas, lo que impidió que se cumplieran las metas de acumulación de reservas y, probablemente, de déficit fiscal. Los números del reconocimiento de esas pérdidas por ahora son un dato secreto del Staff, y una de las incógnitas que se descubrirán hoy.

La principal defensa que tendrá el país en el Directorio será, otra vez, Estados Unidos. Aunque detente el rol de principal estado influyente sobre el FMI, igualmente no le será fácil a EE.UU. defender la posición argentina. Se sabe que técnicamente se necesita un voto del 85% de las manos levantadas para aprobar un waiver como el que se negoció, al menos hasta ayer, entre Buenos Aires y Washington. Estados Unidos detenta el 16,74% de los votos, con lo cual sin este apoyo sería imposible que la intención de alterar la carta orgánica pueda recibir el 85% necesario. Pero tampoco alcanzaría sólo con el apoyo de ese país para conseguir los votos necesarios.

Los votos

En el tema votos del Board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI, reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (Stand By o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica. Esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011. La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente ante la negativa de EE.UU. de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger); así como la aprobación del pacto de 2003, cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.

En el caso actual, también se hace imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total el Board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, a través del enviado local, Sergio Chodos, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.