Melconian anticipó que la salida del cepo al dólar se realizaría de manera gradual

Carlos Melconian, principal asesor económico y eventual jefe de Hacienda en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones, anticipó qué haría con el cepo al dólar el próximo 11 de diciembre, criticó la propuesta de dolarización del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei y arremetió contra el Gobierno.

En ese sentido, adelantó que la salida del cepo se realizaría de forma gradual. “El 11 de diciembre no hay salida del cepo. Vamos a ir paso a paso. Vamos a desmarañar la telaraña poco a poco”.

Melconian opinó, además, que la propuesta económica de Milei “es una fantasía”:

“¿Quién va a prestar 40 mil millones o 50 mil millones de conejos para dolarizar la economía?. No tenés fideos, no tenés tuco ni conejos, entonces ¿cómo vas a dolarizar?. En tanto, remarcó que “el bimonetarismo no es un pase de magia”, pero “dará ahorros”.

El referente económico de Juntos por el Cambio también criticó a la gestión de Alberto Fernández porque “los que saben manejar la botonera nos llevaron a donde estamos hoy”. “No le tiren la recesión ni la deuda al próximo Gobierno”, apuntó en declaraciones a radio Mitre.

Las principales definiciones acerca de su plan económico:

“Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo el liderazgo político de Patricia, que era lo que le faltaba, saque a la Argentina de la postración”.

que bajo el liderazgo político de Patricia, que era lo que le faltaba, saque a la Argentina de la postración”. “Puede quedarse tranquila la sociedad argentina: hay un plan, hay un programa, es realista , es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Lo más importante es que tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío y es importante que se entienda”.

, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Lo más importante es que tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. “Necesitamos un cambio disruptivo , pero dentro del sistema. Cambios que tengan toda la institucionalidad posible, la que haga falta. Hay que retomar la idea de institucionalizar los cambios en Argentina ”.

, pero dentro del sistema. Cambios que tengan toda la institucionalidad posible, la que haga falta. ”. “ Lo que tenemos que hacer no es el ajuste , lo que está ocurriendo es el ajuste. Nosotros vamos a venir por la solución, no por el ajuste . Más allá de la gravedad, nosotros venimos a dar solución porque esto tiene solución y es entre todos. No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”.

, lo que está ocurriendo es el ajuste. . Más allá de la gravedad, nosotros venimos a dar solución porque esto tiene solución y es entre todos. No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto”. “Vamos a desenredar la telaraña impositiva y cambiaria con un plan capitalista, productivo, federal. Si bien inicialmente teníamos la idea de un plan de estabilidad, la idea fue mutando hacia a algo más grande; un plan que devuelva el horizonte, algo más que la estabilidad a secas, para sacar de la frustración a nuestros compatriotas”.