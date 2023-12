Milei dijo que no es ilegal comprar en "cuevas"

El presidente, Javier Milei, aseguró que comprar dólar en el mercado negro de divisas no es ilegal. Lo hizo al aclarar que tras el DNU hay libertad para comerciar con moneda extranjera. Además, sostuvo que todavía "no podemos sacar el cepo" ya que deben mejorar las condiciones.

Al ser consultado sobre la posibilidad de comprar "200 dólares", Milei señaló: "Hoy en el mercado libre vos poder comprar todos los dólares que se te de la gana y nadie te va a perseguir. Vas y compras lo que quieras. Ahora vos podés pactar contratos en monedas extranjeras y tienen que ser cumplidos de esa manera. ¿Ustedes se dan cuenta el shock de libertad que implica todo esto?".

El libertario también mencionó al cepo del dólar, su eventual eliminación y el cierre del BCRA como puntos clave en el escenario financiero y económico de los próximos meses. "Nosotros vamos a sacar el cepo cuando terminemos de sanear el Banco Central y toda la cuestión monetaria, y cuando terminemos de limpiar el problema del sobrante monetario de la economía. Una vez que terminamos esas dos cosas, nosotros vamos a sacar el cepo", agregó.

Milei condenó en esa línea la modalidad de regulación de la divisa extranjera y se extendió en el problema que genera dentro de la economía: "El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que el precio de los bonos son bajos y por ende salta la tasa de interés e implica que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes y te cae la actividad, por algo tenemos un PBI per cápita que es 15% inferior al que teníamos en el año 2011".

"Eso genera una caída en la demanda de trabajo, que en condiciones normales te generaría desempleo pero en Argentina los salarios son muy bajos. La tasa de desempleo es baja porque básicamente los salario son miserables. Un tercio de los trabajadores hoy son pobres, el trabajo no es un mecanismo que te saque de la pobreza. En ese contexto, sacar el cepo es un mecanismo que va a permitir que rebote la actividad económica, pero nosotros no podemos abrir el cepo mientras que no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto", añadió en relación a la posibilidad de eliminar la regulación cambiaria de divisas extranjeras.

Dólar blue: ya no es ilegal comprar en "cuevas"

Javier Milei anunció informalmente el fin de la ilegalidad del dólar blue, una actividad que a día de hoy, por la regulación actual, se encuentra penada por ley. Sin embargo, desde el Gobierno no se anunció ninguna modificación o derogación oficial sobre el Régimen Penal Cambiario, por lo que las declaraciones de Milei apuntan a "no perseguir" a quienes operen en el mercado negro de la divisa extranjera.

En los papeles, la Ley de Régimen Penal Cambiario de la Nación seguirá vigente. El sistema de sanciones para quienes operan en el dólar paralelo establece la ilegalidad de todas las negociaciones de cambio que se realicen sin intervención de institución autorizada, como son los bancos o las casas de cambio.

Las penalidades actuales van desde multas por hasta diez veces el monto de la operación en infracción, la primera vez que se cometa, prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia y de uno a ocho años, por la segunda. El Banco Central, ente que el Jefe de Estado busca cerrar en un futuro, es el encargado de iniciar el sumario por la infracción, pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico.

Qué podría implicar la libertad en el mercado negro

Emilio Cornejo Costas, abogado penalista, analizó en diálogo con Ámbito las posibles consecuencias legales que podría implicar la liberación del mercado negro de divisas y la quita del carácter ilegal a la comercialización del dólar paralelo: "Entiendo que va a ser legal comprar dólares, siempre y cuando sean entidades autorizadas. También creo que va a ser legal comprar dólares entre partes, que es un poco lo que apunta el concepto de Milei: entre privados vale absolutamente todo. Libertad absoluta para contratar".

"Lo que dudo mucho es que uno pueda dedicarse a vender y comprar dólares sin estar autorizado. Es decir, yo no puedo poner una cueva sin tener una autorización de algún organismo. Una cosa es la libertad entre privados y otra cosa es dedicarme y poner una financiera sin autorización y sin ningún tipo de control a comprar y vender dólares", añadió.