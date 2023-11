Milei les respondió a los gobernadores por el aguinaldo y pidió que se hagan cargo

El presidente electo, Javier Milei, le respondió hoy a los gobernadores e intendentes que alertaron sobre la posibilidad de no pagar sueldos y el medio aguinaldo a los empleados públicos en el mes de diciembre. En diversas entrevistas que brindó al regresar de su gira por Estados Unidos, responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández, señaló que “el equilibrio fiscal no se negocia” y advirtió: “Corten otros gastos y paguen”.

Ayer, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió a los inconvenientes económicos que enfrentará al asumir como mandatario provincial y sostuvo que el gobierno provincial tendrá inconvenientes para afrontar el pago de salarios y el medio aguinaldo, en sintonía con la posición que plantearon otros mandatarios electos, como Ignacio “Nacho” Torres, en Chubut.

“Estamos todas las provincias muy parecidas. Acá hay un problema importante que surge con la decisión del oficialismo en la campaña, de hacer política con recursos provinciales. Hago referencia a la baja de impuestos que afectaron a la coparticipación de impuestos. Eso implica que nos falta prácticamente una masa salarial y eso complica el pago de sueldos y aguinaldos. Estamos muy preocupados por esta situación”, manifestó Frigerio en diálogo con Radio Mitre.

Ante esta situación, Milei replicó: “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”.

“Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal. Esta historia nos hizo más pobres. De las 22 crisis que tuvimos, 20 tuvieron un déficit fiscal”, agregó.

En diálogo con las radios Mitre, Rivadavia y La Red, el mandatario electo fue más directo con relación a la postura de los gobernadores. “Los que plantean este problema porque no quieren tocar la propia serán los responsables ante la sociedad de generar un desastre hipernflacionario que será el peor de la historia, con el agravante de que estamos partiendo de niveles de pobreza e indigencia peores que en el 2001″, indicó.

Y continuó: “¿Quieren continuar con esta irresponsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”.

Los caídos y el ajuste

Por otro lado, Milei también destacó que el mandato de la gente “ha sido claro” y sostuvo que “no existe registro histórico en la historia de la humanidad de que haya ganado un candidato que en su programa diga que va a ajustar, no existe un consenso tan grande”, y graficó esta postura con otra crítica al kirchnerismo.

En esta línea, ratificó su idea de realizar un fuerte recortes de los gastos y advirtió que aquel funcionario que se exceda “será echado”. “La única billetera que está abierta va a ser para la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por si en el proceso en el que reordenamos la economía tiene impactos negativos en el plano social para darle contención a los caídos. Pero eso no quiere decir que estemos relajando el objetivo del equilibrio fiscal, sino que son otras las partidas que se van a ajustar. El equilibrio fiscal no es negociable”.