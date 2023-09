Nacionalización de YPF: Fuerte Fallo de la Justicia de EE. UU. contra Argentina

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló este viernes a favor del fondo Burford Capital por la nacionalización de YPF, por lo que Argentina podría tener que pagar hasta US$ 16 mil millones.

Sin embargo, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, anunció que el Gobierno apelará la decisión judicial.

El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente @alferdez analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 8, 2023

"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", agregó.

Esta definición ocurre tras varios meses de discusión y negociación entre las partes. El 31 de marzo pasado, Preska había fallado en contra de la Argentina en el juicio que le había iniciado el fondo Burford Capital por la estatización de YPF. Tras ocho años de litigio, determinó que la Argentina -y no la empresa- debía pagar una indemnización tras argumentar que los demandantes tenían derecho a una sentencia sumaria por incumplimiento de contrato.

¿Cómo fue la expropiación de YPF?

En el año 2012, el gobierno argentino llevó a cabo la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a la compañía española Repsol. La decisión fue tomada por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó que el objetivo era que el Estado controlara la empresa para garantizar la autosuficiencia energética del país.

La expropiación se llevó a cabo al declarar a YPF como una empresa de utilidad pública sujeta a expropiación. La operación no estuvo exenta de polémicas y generó una crisis diplomática entre Argentina y España, ya que el gobierno español consideró esta acción como una agresión a sus intereses. Por su parte, el gobierno argentino argumentó que Repsol no había invertido lo suficiente en YPF y que no había cumplido con los compromisos para aumentar la producción. Como parte de la expropiación, Argentina indemnizó a Repsol con US$5.000 millones.