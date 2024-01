Nuevos billetes: tras el anuncio de la salida de valores más altos ¿se vienen otros cambios?

La semana pasada el Banco Central anunció que lanzará los billetes nuevos de $10 mil y $20 mil con el fin de facilitar las transacciones entre los usuarios y hacer "más eficiente la logística del sistema financiero y reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados". Era un reclamo de vieja data de los bancos, que ahora se busca responder. Sin embargo, hay rumores de que podrían sacar de circulación algunos papeles de denominaciones bajas.

Un tema que llama la atención es que no se haya dispuesto la impresión de un papel de $5.000. Y esto responde, según explican los expertos a Ámbito, a que la idea es simplificar los procesos a los bancos. "Con el de $2.000 la necesidad de un papel intermedio ya estaría cubierta", dicen. Se necesita uno más grande para no tener que usar tantos papeles en pagos más grandes, que hoy son muy frecuentes por la suba de precios.

Todo esto responde a la alta inflación que padece la Argentina, claramente. Y es que, con un 25,5% de inflación en diciembre, los precios están volando y para pagar poca cosa se requiere un fajo grande de papeles de la mayor denominación. Por ejemplo, un tanque de nafta súper, que ronda los $23.000, requiere de 11 billetes de $2.000 (los más grandes hasta ahora) y uno de $1.000.

Billetes: qué pasa con los más chicos

Así, el problema inverso que se da es que los billetes más chicos, de $10 y $20 ya perdieron tanto valor que casi no se les presta atención y podrían salir de circulación en breve, aunque en el BCRA, por el momento, "no se está resolviendo nada de eso".

La fuente recuerda que ya se sacaron de circulación hace algunos años los billetes de $2 y de $5 y no descarta que se pueda hacer lo mismos con los dos siguientes en la escala de valor en algún tiempo. De hecho, ya se avanzó hace algún tiempo en acuñar monedas de $10, pero no tienen amplia difusión porque, por costos, Casa de Moneda hace tiempo que no produce esas piezas a pedido del BCRA. Es muy caro.

Por otro lado, los billetes de $20 y $10 ya no se imprimen. "Por el momento funcionan como cambio y no se van a emitir nuevos, pero siguen circulando los que ya están en la calle", señala una fuente oficial. Y aunque deja abierta la puerta para que, en un futuro se retiren los de $10, descarta de plano que se vaya a avanzar en ese sentido con los de $50, $100 y $200, como se rumoreó en los últimos días.

Y otra fuente cercana al circuito de impresión de billetes confirma estas afirmaciones al señalar que "aun no hay ningún pedido formal del BCRA para destrucción de billetes", pero lo cierto es que tampoco hay solicitud de impresión de los más chicos y ya se ven poco.