Nuevos créditos hipotecarios: aclaran a quiénes alcanzan

"Estuve respondiendo algunos mensajes de la gente que me enviaron por las redes sociales. Hay un mal entendido, no fuimos demasiado claros en la conferencia de prensa", reconoció esta mañana el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz. Y aseguró: "Los créditos son accesibles a todas las familias de Catamarca. No necesariamente se tienen que presentar aquellas familias que tengan un miembro que trabaje como empleado público. Es también accesible a personas que tienen trabajo en la actividad privada", indicó Sáenz.

Seguidamente, el ministro de Vivienda explicó que "en cualquiera de los casos tienen que tener un garante, y el monto de la cuota va a ser puesto en función a los ingresos que acredita cada familia. En términos generales, la cuota no va exceder el 20% de los ingresos".

Luego de que el martes por la mañana se lanzara el programa “Créditos AGAP para el acceso a la vivienda”, que se ejecutará a través de la Caja de Créditos y Prestaciones Provinciales, la AGAP y el Ministerio de Vivienda, se generaron dudas en relación a quienes podrían acceder a los préstamos para viviendas, dado que en la conferencia de prensa, se dio un ejemplo de una familia con ingresos correspondientes a 6 salarios mínimos, algo así como 100 mil pesos, un requisito que dejaría de lado a muchos catamarqueños.

"En la conferencia de prensa se puso como ejemplo un caso testigo de cómo sería la cuota para aquellas familias que ganen hasta 6 salarios mínimos, que es algo excepcional en Catamarca, pero para ese caso la cuota es de 22 mil pesos", dijo Sáenz.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el funcionario precisó que los créditos son para la construcción de vivienda y "no para la ampliación", detalló que existen tres tipologías de vivienda. "Para familias que tengan terreno propio y para aquellas que no lo tengan. Para las primeras, si tienen terreno en una esquina, es una tipología, y si tienen en media cuadra, es otra. Y también hay un modelo de vivienda más pequeño para familias cuyo grupo familiar es pequeño: es de un dormitorio y de 38 metros cuadrados aproximadamente, y el resto de las casas son de 50 metros cuadrados".

Sobre la base de ingreso que tiene que tener una familia para acceder al crédito, indicó: "Los ingresos tienen que ser acreditados, que estén en blanco". Y sumó: "No hay un parámetro de edad para solicitarlo".

Finalmente, Sáenz pidió a todos los interesados en acceder al préstamo que se acerquen hasta el edificio de la Caja de Créditos y Prestaciones de Catamarca (CAPRESCA), donde le despejaran todas las dudas y podrán, incluso, simular el pedido. "Yo le digo a la gente que se llegue por CAPRESCA e incluso le pueden hacer la simulación de cuánto sería la cuota".