Otra renuncia: Guillermo Hang se va de Comercio interior y será reemplazado por Martín Pollera

Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía comenzó a designar a los funcionarios que la acompañarán en la gestión. En este marco, debió designar un reemplazo para Guillermo Hang en Comercio Interior luego de que este presentara su renuncia al cargo tras la dimisión de Martín Guzmán como jefe del Palacio de Hacienda. Hang había sido designado por Guzmán hace apenas un mes y medio.

El dato había trascendido en medio de la reunión que llevó a cabo Silvina Batakis con el presidente Alberto Fernández, para continuar acordando su equipo y su estrategia.

Quien reemplazará a Hang en la secretaría de Comercio Interior será Martín Pollera. Además, el nuevo secretario de Hacienda será Martin Di Bella.

La salida de Guillermo Hang implica un cambio en un puesto calve como lo es la Secretaría de Comercio Interior, que tiene a cargo los programas de control de precios que negocia con los empresarios. La llegada de una nueva autoridad en ese área tendrá lugar justo un día antes del vencimiento del programa Precios Cuidados y una semana antes de que se conozca el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec que, para los consultores privados, en junio rondó el 5,3% y acumuló 62% en el último año.

Las negociaciones con las empresas de consumo masivo están avanzadas, y se prevé que haya incrementos de precios autorizados y la eliminación de algunos bienes incluidos en la canasta que no son considerados esenciales.

Quiénes son los colaboradores que acompañarán a la nueva ministra de Economía

Martín Pollera fue subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que lidera Eduardo De Pedro.

Previamente, fue Director Provincial de Programas de Desarrollo en el Ministerio de Economía de Buenos Aires que lideraba Batakis en la gestión de Daniel Scioli.

En tanto, Martín Di Bella, reemplazante de Raúl Rigo, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata con posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y ocupó la dirección de ARBA en el gobierno de Scioli.

Fue secretario administrativo de la Cámara de Senadores bonaerense en reemplazo de Roberto Feletti, cuando el ex viceministro de Amado Boudou fue designado como secretario de Comercio Interior.

Además, Martín Di Bella fue Subsecretario de Hacienda y Director Provincial de Programas de Desarrollo de la Unidad Coordinadora de Organismos Internacionales (UCO); sus tareas principales serán cumplir con el difícil objetivo de reducir en forma drástica el gasto público, tal como lo plantea el acuerdo con el FMI -tras un crecimiento real del 12% en el primer semestre, pidió reducirlo un 8% en el segundo- y terminar de definir el presupuesto 2023 para presentarlo en septiembre ante el Congreso Nacional.

Ahora bien, aún falta el anuncio oficial de quién manejará la Secretaría de Finanzas, que tiene un importante rol debido al exigente perfil de vencimientos de la deuda en moneda nacional -única fuente de financiamiento para el Gobierno por el cierre de los mercados internacionales para el país desde abril del 2018- y que coordina la relación con el Banco Central que lidera Miguel Pesce, en un contexto de fuerte caída de los activos argentinos y de suba del dólar paralelo. En este sentido, habrá que ver si Batakis quiere colocar a un director de confianza en el BCRA, luego de la designación de Agustín D'Attellis, el economista que fundó La Gran Makro de Boudou y Feletti.

En la gestión de Guzmán el área de Finanzas estuvo a cargo de Rafael Brigo, quien no hablaba con los inversores y la tarea recaía en su subsecretario, Ramiro Tosi, designado en el equipo como “Master of the pesos”, pese a la brutal caída de los bonos argentinos, que se agudizó hace un mes por la venta masiva de los bonos ajustados por inflación por parte de una empresa estatal.