Para fortalecer reservas, Massa anunciará un nuevo préstamo por 1.000 millones de dólares

Luego de una semana donde la discusión política se metió de lleno en la economía y ante un mercado que cada vez parece creer menos en las señales del Gobierno argentino, Sergio Massa acelera un paquete de medidas para sortear el sinsabor que dejará, anticipan, el dato de inflación que dará a conocer el Indec este martes. Entre ellas se destaca el anuncio de un préstamo con bancos internacionales para fortalecer las reservas.

El Banco Central ha comenzado su peor año en materia de ventas de dólares desde 2018 y la dinámica, sumada a una fuerte caída en las liquidaciones del agro, preocupan tanto al Ministerio de Economía como al mercado. Sólo en el MULC ( sigla de Mercado Único y Libre de Cambios, que no se perdió pese a los múltiples cepos) el organismo lleva vendidos casi US$ 900 millones, que se se suman a los casi US$ 600 millones que se habrían destinado a la recompra de bonos.

En el Palacio de Hacienda confirmaron que el anuncio de un nuevo "repo" con bancos internacionales que tomen como colateral a los títulos de deuda argentinos es "inminente". Se trata de una carta que Massa quiere jugar desde su llegada al Ministerio en agosto del año pasado, pero que se demoró por el alto costo financiero que implicaba.

Ahora, trascendió que el monto superaría los US$ 1.000 millones y que la tasa sería menor al 10%. Además, los dólares que ingresarían a las arcas nacionales irían al Tesoro Nacional y no a las Reservas del Banco Central. Sería el primer préstamo internacional de inversores privados que se concrete desde 2019.

Las operaciones de Repurchase Agreement (Repo) son préstamos que se suelen realizar con títulos de deuda o activos financieros y funcionan como un contrato de prenda: el Banco Central recibe los dólares y entrega bonos en garantía, con el compromiso de recomprarlos. La finalidad puede ser cancelar deuda o sumar liquidez.

En agosto, con la cotización de los bonos en dólares en mínimos históricos, el alto costo de esta operación pausó las negociaciones. Ahora, el rally de la deuda del útimo trimestre de 2022 y la primera parte de enero de este año, sirvió como plataforma para volver a poner esta alternativa sobre la mesa.

Los tiempos son acotados. El viernes, los títulos globales en dólares, que entrarían en el acuerdo, cerraron su segunda semana consecutiva a la baja. "La recompra de deuda no fue efectiva en mantener los precios de los bonos y eso es un problema. Para poder negociar mejores condiciones en el repo, Massa necesita que las paridades se mantengan altas", dijo un operador en estricto off.

Fuentes cercanas a Economía confirmaron al diario Clarín que el Ministro busca recuperar centralidad luego de que la oposición saliera a marcar la cancha la semana pasada. Se espera que salga desde este miércoles con nuevas estrategias para mejorar los frentes fiscal, monetarios y financieros. Y que, hasta abril, se aceleren los anuncios.

Además. en los próximos días se confirmarían nuevos desembolsos de organismos multilaterales.

Con o sin Repo, al mercado le preocupa que el Gobierno pueda cumplir la meta de acumulación de reservas pactada con el Fondo.