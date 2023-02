Personal doméstico con suba salarial: cuánto cobran este mes

Las empleadas y los empleados domésticos recibieron a partir de enero 2023 un 7% extra en sus haberes en base a lo acordado el año pasado.

Con el aumento de sueldo calculado para enero a categoría "tareas generales" no deberá cobrar menos de $ 567 por hora trabajada, con retiro, o $ 69.626 por mes con retiro. Sin embargo, el cuidado de niños, o de adultos mayores, se encuadra en otra categoría y el pago por hora debe ser de al menos $ 611,50 por hora o $ 77.423,50 por mes. Este porcentaje corresponde al segundo tramo del 24% de aumento que se oficializó para el rubro el pasado 13 de diciembre a través de la Resolución 6/2022 publicada en el Boletín Oficial.

Si la persona trabaja "sin retiro" o lo que antiguamente se conocía como "cama adentro", se paga por hora, por "tareas generales" (limpieza del hogar), $ 611,50 o $ 77.423,50 por mes. En tanto que, para la categoría "cuidado de personas", el pago mensual tiene que ser igual o mayor a $ 86.280 (si se suman feriados u horas extra, el monto sube), y $ 684,50 por hora.

La mejora salarial del 24% sobre los ingresos se abona en cuatro cuotas:

8% en diciembre (ya se otorgó)

7% en enero (ya se otorgó)

5% en febrero

4% en marzo

Las categorías

Supervisor/ar: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. Personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Los valores de las remuneraciones mensuales reguladas corresponden a una jornada de trabajo de 48 horas semanales.

Si trabajás menos de 24 horas semanales, debés tener en cuenta el valor hora de la categoría que te corresponde y multiplicarlo por la cantidad de horas que trabajás.

Si trabajás más de 24 y menos de 48 horas semanales, tenés que hacer una regla de tres con el valor mensual de la escala.

Las empleadoras y los empleadores deberán abonar un adicional del 1% por año sobre los salarios mensuales para el personal doméstico. Esta liquidación es generalizada y abarca a todas las relaciones laborales vigentes. El concepto estará incluido como un nuevo ítem en los recibos de sueldo para facilitar su identificación.

Se deberá calcular el 1% por cada año trabajado y consignarlo en el ítem "Antigüedad". El sistema emitirá el recibo final con todos los conceptos declarados.

A los fines del cálculo, se deberá considerar la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020 y se calculará sin efecto retroactivo.

Los aportes y contribuciones

Los aportes están a cargo de la trabajadora.

Las contribuciones están a cargo del empleador.

Los importes a pagar en concepto de aportes y de contribuciones se determinan de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas.

Aumento de AUH

El servicio doméstico, en todas sus categorías, es compatible con el pago de la Asignación Universal por Hijo, por lo que las trabajadoras (usualmente se prioriza a la madre), cobran este mes con un aumento.

Es que, la Anses confirmó para diciembre un incremento de las prestaciones en torno al 15,62%, que llevó los valores a:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 9.911 total.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $ 9.911 total.

A esos montos hay que restarle el 20% (de la AUH), hasta la presentación de la Libreta Universal por Hijo, cuando se cobra el acumulado de todo el año. Así, la asignación por hijo de diciembre es de, $7.928,80 por niño.

Vacaciones

Para determinar la extensión de la licencia anual, teniendo en cuenta la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquella que tuviese la/el trabajadora/or al 31 de diciembre del año al que correspondan las mismas.

¿Desde cuándo se puede pedir vacaciones una empleada doméstica?: a partir de día lunes o del primer día semanal de trabajo habitual. A partir del 1° de noviembre y hasta el 30 de marzo de cada año, pudiendo fraccionarse a pedido de la empleada/o para su goce en otras épocas del año. Debe garantizarse un período continuo de licencia no inferior a 2/3 (dos tercios) del que le corresponde conforme su antigüedad.

Debe garantizarse el pago de las retribuciones correspondientes al período vacacional antes del comienzo de las mismas:

Antigüedad menor a 6 meses: un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo.

Fracción mayor a 6 meses hasta 5 años: 14 días corridos.

Más de 5 años hasta 10 años: 21 días.

Más de 10 años hasta 20 años: 28 días.

Más de 20 años: 35 días.

El cálculo puede variar según la modalidad en la que fue contratado cada trabajador, pero de acuerdo con la ley que regula al empleo, "tratándose de trabajos remunerados con sueldo mensual", se obtiene "dividiendo por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba en el momento de su otorgamiento", de manera que, al dividir por 25 y no por 30 los días, el sueldo mensual resulta con un 20% de "plus", y ese es el monto conocido como "plus vacacional".

Cómo quedan los salarios para Enero 2023

Personal para tareas generales: $ 77.423.17 el mes sin retiro; y $ 69.625,60 el mes con retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $ 86.279,90 el mes sin retiro y $ 77.423,17 el mes con retiro.

Caseros: $ 77.423.17 el mes.

Personal para tareas específicas: $ 88.334.95el mes sin retiro y $ 79.354,32 el mes con retiro.

Supervisores: $ 95.141,84 el mes sin retiro. Y $ 85.413,95 el mes con retiro.

Cómo quedan los salarios para febrero 2023

Personal para tareas generales: $ 80.789,39 el mes sin retiro; y $ 72.652,80 el mes con retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $ 90.031,20 el mes sin retiro y $ 80.789,39 el mes con retiro.

Caseros: $ 80.789,39

Personal para tareas específicas: $ 92.175,60 el mes sin retiro y $ 82.804,80 el mes con retiro.

Supervisores: $ 99.278,44 el mes sin retiro. Y $ 89.278,44 el mes con retiro.

Cómo quedan los salarios para Marzo 2023

Personal para tareas generales: $ 83.482,37 el mes sin retiro y $ 75.074,56 el mes con retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $ 93.032,24 el mes sin retiro y $ 83.482,37 el mes con retiro.

Caseros: $ 80.789,39

Personal para tareas específicas: $ 95.248,12 el mes sin retiro y $ 85.564,96 el mes con retiro.

Supervisores: $ 102.587,72 el mes sin retiro. Y $ 92.098,52 el mes con retiro.

Además, se aplicará un adicional de 30% sobre los salarios mínimos para cada una de las categorías para el personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Patagones.