Plazo fijo: ¿Conviene renovar en septiembre? ¿Cuáles son los riesgos?

Los depósitos a plazo fijo de hasta $30 millones pagan un interés de 118% nominal anual o 9,7% efectiva mensual en los depósitos con vencimiento a 30 días, tras la última suba de tasas que realizó el Banco Central (BCRA). En estas colocaciones, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento establecido al momento de constituirse, lo más conveniente es elegir solo 30 días de duración y hacer una renovación por el monto total mes tras mes. Sin embargo, el dólar blue voló en el mes de agosto y triplicó el rendimiento del plazo fijo. ¿Conviene renovar en septiembre?

La suba de la tasa del plazo fijo coincidió con la decisión de devaluar el peso un 22% ese mismo día, tras el resultado de las elecciones primarias (las PASO) y ubicar el dólar mayorista oficial en un valor fijo de $350 hasta octubre. De esta manera, todos los tipos de cambio regulados se ajustaron al alza inmediatamente (el solidario, el Qatar, el tarjeta, el ahorro y el minorista, entre otros). Y lo mismo sucedió con los días en los mercados paralelos de la moneda estadounidense: el blue, el MEP y el Contado Con Liquidación (CCL) empezaron a acomodarse al alza.

Así, tal como recuerda Alfredo Romano, de Romano Group, “el dólar blue tuvo un overshooting fuerte post PASO” y agostos fue, también, es el mes en el que más subió el CCL desde agosto de 2019, ya que este año subió un 41% y hace cuatro años lo hizo en torno al 42%. En tanto, la inflación, que había sido del 6% en julio, se aceleró en la segunda mitad del mes en línea con el ajuste del dólar oficial y también se espera que haya una mayor aceleración en septiembre por las medidas de inyección de pesos en los bolsillos de ciudadanos, empresas y productores del agro que lanzó el Gobierno en los últimos días.

Plazo fijo: ¿conviene renovar en septiembre?

La respuesta un poco más compleja dado que el contexto es muy incierto. Sin embargo, Buteler anticipa que “la tasa para este mes va a estar peleada porque, si bien hoy está en el 10%, hay que ver qué hace el BCRA, si la actualiza o no, cuando se conozca el dato de inflación”.

Hay que esperar a ver si la sube o no, pero, hoy, estaría perdiendo contra inflación y también contra el dólar. Y es que, Buteler explica que “no se puede decir que el blue haya encontrado un techo”.

En consecuencia, considera que hay que ver qué sigue pasando porque, claramente, estamos en un mercado en crisis, que aún no se ve estabilizado. No obstante, espera que, si el Gobierno logra estabilizar la variable cambiaria el dólar debería subir por debajo de la tasa a lo largo de este mes.

Reschini, en tanto, apunta que queda para septiembre un arrastre alto de inflación de agosto, que pone un piso muy alto y es muy probable que supere a la tasa actual. En ese contexto, tal como se dijo, es probable que haya que ajustar la tasa de rendimiento del plazo fijo, lo que la haría más competitiva.

Desde Romano Group, “seguimos recomendando las posiciones dolarizadas en busca de protección frente a la incertidumbre que se puede generar el resultado electoral, sobre todo, si el oficialismo sale tercero y queda afuera de un posible balotaje”. Consideran que, en ese panorama, habría una presión extra hacia la liberación del tipo de cambio oficial, aumentando la incertidumbre y, posiblemente, el deterioro de variables clave de la economía: como son inflación, dólar y actividad.