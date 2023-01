Precios Justos: se extenderá hasta julio y sumará 124 empresas

El secretario de Comercio, Matías Tomobolini, destacó este viernes que el programa Precios Justos avanza a sumar en pocos días a unas 124 empresas con lo cual alcanzará a 482 participantes, en el marco del diálogo que la cartera llevó adelante para extender la vigencia de este esquema de precios por seis meses más, hasta julio.



“Vamos camino a que sean 482 empresas en pocos días”, dijo el secretario de Comercio en referencia a las negociaciones iniciadas con las empresas para darle continuidad al acuerdo voluntario Precios Justos, luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmara que el programa se extenderá hasta fines de julio.



El secretario detalló que el cumplimiento del programa “en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%" y dijo que "el desafío más grande de esto es que el producto esté en la góndola, que el abastecimiento se cumpla”.



“Pudimos establecer acuerdos para que las compras sean inteligentes y donde empresarios, trabajadores y el Estado podamos encontrar un uso eficiente de los recursos que produce la argentina”, señaló.



Al ser consultado sobre la denuncia que le inició Elisa Carrió por la colaboración en la fiscalización de precios del sindicato de Camioneros, dijo que de este programa “participan todos los sectores” y que “se necesita a todos para que colaboren con los programas de precios, también a la oposición, estamos concentrados en incorporar más sectores para compartir información”.



Respecto de la inflación, dijo, que “las soluciones no suponen shocks, ni gradualismo sino realismo y tiene que ver con la hoja de ruta que planteó el ministro Massa”.



En ese sentido, expresó que entre las soluciones no pueden debatirse las que “vayan a suponer shocks que dejen afuera a la gran mayoría de la sociedad” y que la solución “no es mágica”.



Para la solución a los aumentos de precios precisó que lo necesario es “ordenar prioridades en función de lo que la Argentina puede producir en términos de lo que recauda para poder gastar".



"Ordenar eso no fue sencillo y se pudo llegar a la meta acordada con el fondo de 2,44% de déficit fiscal y ese esfuerzo lo hacemos todos los argentinos”, agregó.



En fiscalización, se llevan hechas desde la gestión de Tombolini 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.488, de Ahora 12 2.051 inspecciones y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos.

Para finalizar, y en torno a las sanciones que aplica la secretaria, Tombolini dijo, que “se realizaron multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento, y desplegamos hace 15 días controles en una cadena de autoservicios, en 300 locales en todo el país, y se labraron 79 actas y se clausuraron 3 locales”.



Precios Justos es un acuerdo voluntario de precios que fue lanzado por el Gobierno el pasado 11 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner.



La iniciativa congeló los precios de cerca de 2.000 productos que forman parte de la canasta básica en los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza, con la participación de más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina.



En paralelo, las firmas adheridas se comprometieron a no aumentar más del 4% mensual el precio final del resto de los más de 30.000 productos que ofrecen en el mercado.



Como contrapartida, el Gobierno garantizó a las empresas participantes mayor fluidez en el acceso a divisas al tipo de cambio oficial para la importación de insumos necesarios para la producción.



Al acuerdo original se le sumaron a fin de noviembre las petroleras, que pactaron que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo de este año.