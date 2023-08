Presiones al dólar financiero: el Gobierno y el Banco Central intervienen más

Sin dólares y con un nuevo cepo férreo a las importaciones, la jugada del Ministro y pre candidato presidencial Sergio Massa para intentar "llegar" a las urnas el próximo 13 de agosto sin mayores saltos en el frente cambiario pareciera haberse quedado a mitad de camino. Después de la suba de $ 10 del martes, el blue amagó este miércoles con una baja pero se mantuvo a $560.

Con respecto a los dólares financieros, en las dos primeras ruedas de agosto avanzaron cerca de un 3% y el contado con liquidación, la vía que usan las empresas para dolarizarse, cerró en $ 568. Ocurre que, sin acceso a los dólares del segmento oficial por mayores restricciones de la AFIP, la demanda de ahorristas y empresas se vuelcan a los dólares libres, ya sea en la vía legal o en el mercado informal.

En medio de la mayor presión, la Comisión Nacional de Valores aprobó la resolución general 969, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial, mediante la cual se establecen los plazos para realizar operaciones con bonos soberanos. Fuentes de la CNV explicaron que "se agrega una limitación a la operatoria en los dólares financieros en diferentes plazos, algo que sólo utilizan inversores sofisticados tratando de obtener una rentabilidad con bajo riesgo". Con lo cual "a partir de ahora, para poder comprar un bono denominado en dólares con liquidación en moneda extranjera, en un plazo de liquidación menor que 48 hs, el inversor no tiene que haber vendido en los 15 días anteriores y se compromete a no hacerlo en los 15 días subsiguientes bonos soberanos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera".

"Se trata de una nueva regla técnica que busca limitar el arbitraje entre cotizaciones", explicó el analista de mercados Salvador Vitelli.

En este contexto, la brecha con el dólar mayorista, que este miércoles cerró en los $277, superó el 100%, aún por debajo del nivel que ostentó en otros momentos de mayor tensión, pero en un nivel que comienza a encender las alertas, sobre todo en lo que refiere al escenario post PASO.

Mantener la brecha por debajo de estos niveles tiene un costo muy alto para el balance del Banco Central. Según cálculos de Aurum Valores, con datos a junio, el Gobierno habría usado casi US$ 2.000 millones para intervenir en los mercados financieros. En julio, una estimación preliminar indica que habrían utilizado alrededor de US$500 millones, lo que llevaría la cuenta anual a cerca de US$2.500 millones.

A duras penas el Banco Central puede conseguir comprar dólares en el mal llamado Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): luego de varias ruedas de "alivio" en el que, a fuerza de un férreo cepo a los importadores, había logrado comprar divisas en este frente, este miércoles volvió a vender. Según explicaron fuentes del mercado, el BCRA tuvo que sacrificar US$ 99 millones.

"Hoy se registró el pago de un crédito internacional de la empresa YPF por US$225 millones", explicaron las fuentes y añadieron: "La empresa adelantó que el viernes ingresará más de US$ 300 millones, con un saldo neto de sus operaciones superior a US$80 millones". Al mismo tiempo, entraron a las arcas del Central unos US$ 108 millones de un crédito de la CAF, que no se liquidan en el mercado y pasan a integrar directamente las reservas.

El analista Salvador Vitelli, de Romano Group. señaló: "A pesar de la intervención del Central, que estimamos en US$ 50 millones promedio diarios, el MEP cerró un poco más arriba de lo que estaba acostumbrado. Vemos una diferencia de cotizaciones, spread, de más de 10% entre el blue y el MEP y esto se debe a una continua intervención del Central".

Qué dice la CNV

La resolución dispone que los agentes podrán dar curso a órdenes para concertar operaciones de compra de bonos soberanos denominados y pagaderos en dólares con liquidación en moneda extranjera en 24 horas, no podrán haber vendido bonos en los anteriores 15 días y se compromete a no hacerlo en los 15 siguientes.

Fuentes de la CNV explicaron que "se perfeccionó la regulación con la finalidad de garantizar que el volumen de negociación en bonos soberanos en dólares sea genuino, eliminando la influencia de arbitrajes y asegurando una representación más fiel de las transacciones reales de activos".

-¿La medida limita o afecta a los inversores que compran dólar MEP?

- "No. No afecta a los inversores que utilizan el canal bursátil para dolarizarse", respondieron.