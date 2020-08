Procrear: se sortearon los primeros 34 mil créditos personales para refacción

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realizó esta tarde el primer sorteo de la nueva etapa del Programa de Crédito Argentino (Procrear) en el que se definió la adjudicación de 34.000 créditos personales para refacción y mejoramiento de viviendas sobre un total de 160.000 inscriptos.



El sorteo -que se realizó en el auditorio del Banco Hipotecario y fue televisado en directo por la Televisión Pública- contó con la presencias de la directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta; Martín Reibel, vicepresidente de AYSA; Avelino Zurro, secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior; Rodrigo Ruete, representante del Estado en el Banco Hipotecario; y Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo.



Raverta dijo que el programa de créditos "está en la memoria de los argentinos gracias a la ex presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien instrumentó y generó el Procrear para resolver el sueño de la casa propia de miles y miles de familias argentinas”.



“Detrás de cada una de estas familias no sólo está el sueño de poner más linda su casa si no el sueño de toda la Argentina de volver a poner el país en marcha a partir de la construcción, esa es la idea y el mensaje que nos transmitió el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”, agregó la titular de la Anses.

El secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, en diálogo con Télam Radio, dijo que desde su nacimiento en 2012, el Procrear “lleva ejecutados cerca de 24 mil viviendas y desarrollos urbanísticos y 40 mil soluciones habitacionales; en este sentido, el relanzamiento del programa es una gran apuesta que hacemos al desarrollo que queremos alcanzar como país”.



Destacó además, que el programa de créditos es “muy importante como eje dinamizador de los demás sectores de la economía, cuando la actividad de la construcción se activa, se reactivan a su vez muchas otras actividades del entramado productivo del país y esto genera un mayor crecimiento de la economía, se crean nuevos empleos y también mejores ingresos para los trabajadores y trabajadoras”.



El Programa

El programa Procrear cuenta en total con nueve líneas de crédito entre créditos hipotecarios y créditos personales. Entre estos últimos, además de las líneas Refacción y Microcréditos, se encuentran las líneas de Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables.



Las líneas de crédito hipotecario del programa Procrear se dividen en "Desarrollos urbanísticos", "Desarrollos habitacionales", "Construcción, Ampliación y Lotes con servicios".



Desde la cartera de desarrollo territorial y hábitat, informaron que se otorgarán 300 mil créditos, lo que permitirá la construcción de 44 mil nuevas viviendas y la adjudicación de 10 mil nuevos lotes con servicios en todo el país.