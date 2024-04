Qué Pensiones No Contributivas de ANSES no recibirán el importante bono durante abril 2024

El gobierno nacional ratificó este miércoles 3 de abril el ajuste en el régimen de ayudas económicas previsionales, a través del decreto 282/2024. De esta manera, buscó brindar claridad sobre la liquidación del bono de 70 mil pesos destinado para jubilados y pensionados durante el mes que recién inicia.

La medida publicada por el gobierno de Javier Milei ajusta el monto máximo de la ayuda económica previsional a 171.283 pesos, permitiendo que los beneficiarios cuyas prestaciones sean menores o iguales a este monto reciban una asistencia de 70 mil pesos.

Para aquellos cuyas prestaciones superen el monto mencionado, la ayuda económica se calculará de tal manera que el total percibido no exceda los $241.283,31, garantizando que se ajuste a los diferentes ingresos de los pensionados y jubilados.

Tal como pasó en marzo, los aumentos y el bono están destinados principalmente a los jubilados y pensionados que cobren la mínima, para que el monto total supere los 200 mil pesos. Así, entonces, el monto del bono irá en disminución a medida de que las jubilaciones o pensiones se acerquen a esa cifra prevista por el gobierno nacional.

Si bien los jubilados y pensionados que superen los 200 mil pesos en sus haberes no cobrarán el bono, aquellos que perciban las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES están contemplados dentro de estas liquidaciones salariales.

De esta manera, todos los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán el bono de ANSES, con base a sus ingresos asociados a la jubilación mínima. Así, el bono de 70 mil pesos debe liquidarse con la Pensión No Contributiva por Invalidez o Discapacidad, la Pensión No Contributiva para madre de siete hijos, la Pensión No Contributiva por Vejez y la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C.