Regulación de las criptomonedas a nivel internacional

Piénsese en el caso de los casinos digitales, donde los usuarios pueden realizar sus apuestas en plataformas con sede jurídica en cualquier país del planeta, y disfrutar así del juego de ruleta, póker, blackjack, o cualquier otra de estas actividades. Pese a esto, para los gobiernos del mundo, estos activos han traído grandes preocupaciones, sobre todo en materia de fraude, estafa y legitimación de capitales.

¿Cómo se han regulado estas divisas electrónicas en los últimos años? Se presentan algunos casos a continuación.

Regulación MiCA de la Unión Europea

Durante el mes de abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó el reglamento MiCA, el cual busca crear un esquema jurídico armonizado dentro de la Unión Europea. Este instrumento tiene el objetivo de crear una armonización de algunos puntos cruciales en los países que conforman el esquema de integración, ya que de momento, existen 26 leyes nacionales que regulan la materia, pero de manera totalmente independiente una de otras.

El principal ente regulado en el MiCA son los proveedores de servicios crypto, tales como empresas como Binance, así como gestores de servicios y cartera, los cuales tendrán nuevas restricciones para ingresar a ciertas materias, para evitar casos como la entrada en colapso de ecosistemas digitales, tales como se vio con FTX.

Un punto que ha producido cierto malestar entre los usuarios, es que a partir del 2024, se debe compartir ciertos datos sobre cualquier tipo de transacción, ya sea P2P o entre empresas. La cantidad de información compartida será limitada en caso de operaciones de 1.000 EUR o menos, entre empresas registradas en la Unión.

Normativas vigentes en los Estados Unidos

Cuando se estudia las normativas vigentes en los Estados Unidos, siempre es importante considerar que el sistema de organización socio-político del país presenta un alto nivel de descentralización. Esto quiere decir que los estados, siempre y cuando no contradigan las leyes y reglamentos administrativos federales, pueden regular las criptomonedas en la manera que se quiera.

Pese a esto, las criptomonedas son susceptibles a los dictámenes de la SEC (Securities and Exchange Commission). Esto se debe a que, a falta de regulación expresa, estos activos son considerados como “valores”.

Aunque estas normas por su misma data no atienden a las particularidades de estos capitales, son susceptibles a los controles de normas como la Ley de Valores 1933 y la Ley de Secretos Bancarios 1970. Agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Servicio de Impuesto.

El caso paradigmático de El Salvador

El caso de El Salvador representa uno de los casos iconográficos en la aceptación de las criptomonedas; y es que bajo los efectos de la Ley de Criptomonedas y Activos Digitales del 2021, el país se convirtió en el primero en reconocer estas monedas como moneda de curso legal, sin ninguna restricción.

Inclusive, se destaca el hecho de que las transacciones con estos activos no están sujetos a impuestos, inclusive el Banco Central del Salvador está facultado para emitir Bitcoins en la economía del país.

Países con restricciones en materia de criptoactivos

Uno de los factores que los estudiosos del derecho siempre destacan, es la lentitud con la que se adaptan las leyes a las nuevas innovaciones, que por demás aparecen prácticamente todos los días.

En consecuencia, se puede decir que la gran mayoría de los estados del mundo no mantiene una regulación expresa de estos activos, por lo que las transacciones, si bien no son reguladas o incluso exaltadas por el ejecutivo, no quedan prohibidas.

Pese a esto, existe un pequeño grupo de países en donde se han hecho restricciones parciales e incluso totales de las criptomonedas. Entre los países donde las transacciones en estas monedas electrónicas están:

China

Bolivia

Argelia

Egipto

Kosovo

Nepal

Qatar

Las criptomonedas llegaron para quedarse

Como puede verse, el proceso de regulación de las criptomonedas, si bien ha ido lento, parece estar en marcha en prácticamente todas partes del mundo. Puede que lo más destacable sea el hecho de que en la gran mayoría de los casos, la tendencia no sea a prohibir estos activos, sino generar un marco jurídico más transparente y seguro para sus usuarios.

Es cierto que no ha faltado quien alegue en favor por la ausencia de regulación, basado en su inherente carácter descentralizado. Pese a esto, la búsqueda de amortización a través de leyes habla ya de por sí de un contexto internacional, en donde de manera intrínseca se reconoce como un fenómeno imparable, tendiente a consolidarse de cara a los próximos años.