Se despertó el dólar blue y quedó cerca de los $1300

El dólar blue y los financieros se despertaron y este miércoles renovaron las subas. A pesar de la temporada alta de liquidaciones del agro, el tipo de cambio paralelo subió $175 desde el viernes pasado y cerró en $1275 esta tarde. Así, la brecha con el oficial supera el 43% y volvió a niveles que no se veían desde principios de febrero.

Por su parte, los tipos de cambio financieros replicaron la tendencia alcista. El dólar MEP aumentó 5,2% y se vendió a $1230,60. El contado con liquidación, en tanto, avanzó 5% hasta los $1256,19. Las brechas de ambos con el oficial llegan a 38,3% y 41,2%, respectivamente.

En línea con el diagnóstico de Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni le restó importancia a la suba de la divisa. “Estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo”, afirmó.

A la vez, aseguró que no hay preocupación por el efecto de ese aumento sobre la inflación. “Para que la gente esté tranquila, nada tiene que ver la cotización del dólar financiero o el dólar blue con los precios, lo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos, pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.

Las razones detrás de la suba del dólar blue

Los analistas consideraron que el efecto de la última baja de tasas que aplicó el Banco Central -y que llevó el rendimiento de los pesos a 40%- se empieza a sentir en el mercado cambiario.

“La suba de los dólares paralelos responde a la nueva normalidad de la baja de tasas de interés (con los fondos money market al 2,5% mensual), y no tanto a la falta estructural de oferta de dólares. Puede haber sumado el revés de ayer en el Congreso, pero la suba del dólar paralelo arranco el jueves pasado”, apuntó el economista Fernando Marull, socio de FM&A.

Por su parte, desde Outlier reconocieron: “No tenemos una respuesta clara de hasta dónde llegará el tipo de cambio, principalmente porque la suba, si bien hubo una reducción en los volúmenes liquidados, se da en un período donde la liquidación de la cosecha gruesa está avanzando a buen ritmo y aún tiene para varias semanas más”.

En ese sentido, la consultora reforzó su presunción respecto de que la dinámica cambiaria tiene que ver con que la tasa en pesos (3,3% mensual) quedó muy cerca del ritmo de devaluación (fijado en 2% por mes), lo que favorece una dolarización de las carteras de inversión. A eso se suma la demora en la aprobación de la Ley Bases y la reforma fiscal, un pilar fundamental del programa económico oficial.

“Estamos ante un rebalanceo de la cartera de los agentes económicos locales producto de la fuerte reducción de los diferenciales de tasas en dólares (por fuerte baja de tasas en pesos) y con vistas a un segundo semestre con menos oferta de divisas y dudas respecto de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, por un lado, y la salida del cepo en 2024, por el otro”, afirmó el reporte matutino de Outlier.

Si bien la suba del contado con liquidación tiene un efecto positivo en el tipo de cambio que obtienen los exportadores -que liquidan el 20% de sus divisas al dólar financiero-, eso puede ser parcialmente contrarrestado con la baja en la tasa de financiamiento en pesos.

“Ante un menor costo de apalancamiento, los exportadores podrían optar por postergar la liquidación y financiarse en pesos a la espera de la apertura del cepo, aunque a nuestro criterio la perspectiva de salida este año va perdiendo fuerza. Si el mercado cambiario llegase a tensarse, no descartamos que eventualmente se desacelere el crawl para restablecer el spread con la tasa”, consideraron los analistas de PPI.