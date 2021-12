Se oficializó el bono de $ 8000 para jubilados y pensionados: cuándo se cobra y quiénes lo reciben

El Gobierno oficializó este viernes el pago de un bono de fin de año de $ 8000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cobren el haber mínimo.

Sin IFE 4 y a través del Decreto 855 firmado por el presidente Alberto Fernández y el pleno del Gabinete nacional, el subsidio extraordinario se liquidará entre el lunes 20 al jueves 23 de diciembre, según la terminación del DNI.

"Otórgase un subsidio extraordinario por un monto máximo de PESOS OCHO MIL ($8000) que se abonará en el mes de diciembre de 2021. El mismo será liquidado, por titular, en las condiciones establecidas en el artículo 2° del presente decreto", detalla el texto publicada en el Boletín Oficial.

A QUIÉNES SE PAGA EL BONO DE $ 8000 ANSES

El bono de fin de año de $ 8000 de ANSES se pagará en diciembre 2021 a las siguientes categorías de jubilados y pensionados:

a) Los beneficiarios y las beneficiarias de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a que refiere la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;

b) Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias;

c) Los beneficiarios y las beneficiarias de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

¿CUÁNDO SE PAGA EL BONO A LOS JUBILADOS?

El bono de fin de año de ANSES para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo se pagará entre el lunes 20 al jueves 23 de diciembre, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0, 1 y 2: lunes 20 de diciembre

DNI terminados en 3, 4 y 5: martes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 23 de noviembre

¿CUÁNTO ES EL BONO DE JUBILADOS 2021?