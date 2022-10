Silver: la furiosa respuesta de Brancatelli a la montaña de pesos que usó un inversor extranjero para pagar en un restaurante

Un inversor extranjero de visita por Buenos Aires se sorprendió por la cantidad de billetes que necesitó usar para pagar la cuenta de un restaurante en la situación macroeconómica argentina en la que la inflación camina en dirección al 100% anual. Conocedor de la realidad latinoamericana, nacido y criado en Perú, Oscar Salem no resistió la tentación de compartir en redes sociales la montaña de pesos que dejó en la mesa para pagar por una comida bien nutrida. Y sus comentarios respecto a que el “dinero no vale nada” en la Argentina y a que “el efectivo es basura”, despertaron una airada respuesta del periodista Diego Brancatelli que le aseguró que lo habían estafado.

“Buenos Aires, Argentina. Esta es una cuenta en un restaurante. El dinero no vale nada. Si vienes, trae dólares. Dinero. No uses una tarjeta de crédito”, tuiteó junto a una foto de decenas de billetes de $1.000 y $500.

“Ni siquiera lo cuentan”, agregó.

La furiosa respuesta de Diego Brancatelli al inversor extranjero

La cuenta que pagó Salem era, cabe aclarar, abultada. La larga lista de carnes, achuras y bebidas terminaba por sumar un total de 143.585 pesos. Una comida para varios, probablemente, aunque el asesor financiero no dio detalles al respecto.

Medido al dólar libre no deja de ser una cuenta abultada, pero nada fuera del planeta si se compara con precios de otros países. Son USD 493 y algunos centavos de dólar.