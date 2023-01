Tamara Báez entró a la transmisión en vivo de Wanda Nara y la increpó: "Señora, haga un vivo sin nombrarme a mí"

Aunque está de vacaciones en Punta del Este junto a su familia y amigos, Wanda Nara comparte con sus seguidores algunos de los momentos más top de su día a día. Este miércoles no fue la excepción y realizó un Instagram Live junto a su amigo y maquillador Kennys Palacios para contar que estaban a punto de ir a una Fiesta Bresh. La dinámica no resultó tal cual esperaban, ya que Tamara Báez, exnovia de L-Gante, apareció de pronto para hacerles varios reclamos en plena transmisión.

El primero en sumarse fue el referente de la cumbia 420, quien además compartió pantalla con la empresaria. Ella trató de que el músico y el estilista tuvieran una charla amigable, pero Palacios no estaba interesado y solo intercambiaron comentarios picantes. Sin embargo, el problema inició cuando Kennys desafió al cantante a saludar a Tamara en el momento, y este gesto fue el que enfureció a la influencer.

Una vez que L-Gante salió de la transmisión, Tami contraatacó desde el chat del vivo: “Sabés lo que te faltaaaaa. ¿Tenían que nombrarme a mí? ¿Para qué?”. Wanda, quien advirtió el descargo, mostró el mensaje a Kennys y éste le aclaró a la joven que si bien fue él quien la mencionó, no hubo ninguna intencionalidad ni mala onda de su parte. Tamara Báez intervino en el vivo de Wanda Nara con varios reclamos. (Foto: Instagram / wanda_nara)

“Qué ridículos, están bastante grandes che”, escribió enojada la instagramer, quien luego volvió a hacer caso omiso a las explicaciones de Kennys y prefirió redirigir sus ataques contra la ¿ex? de Mauro Icardi. “Señora, haga un vivo sin nombrarme a mí, beso”, sentenció. Una vez que dejó en claro que no deseaba ser mencionada, se desmarcó del vivo y no volvió a escribir nada más.

Tamara Báez contra todos los frentes sentimentales de L-Gante

Uno de los puntos fuertes de Tamara Báez es que no tiene filtros cuando se trata de plantar posición sobre alguna de las conquistas de su ex. Sucedió en su momento frente a los rumores con Wanda Nara, la aparición de la modelo hot Anto Pane y, en los últimos días, no se guardó nada con respecto a la figura de las redes, Mica Pride. Tamara Báez opinó sobre la nueva conquista de L-Gante (Foto: Captura América)

Cuando le preguntaron a Tamara si conocía a Mica, la influencer fue contundente. “Sí, me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, respondió acompañando el mensaje con el emoji de una carita vomitando. Y agregó: “Es conocida en el ambiente nocturno”.

Luego, consultada por Guido Záffora, aseguró que no le importa con quién sale el padre de su hija Jamaica, pero se mostró bastante sorprendida por la aparición de la modelo.