Uthgra confirmó un aumento salarial al sector gastronómico y hotelero

Luego de las últimas paritarias el Gremio Liderado Por Luis Barrionuevo, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), logró una de las mejores recomposiciones salariales para el período 2022/2023 con una variación real del 15,9% interanual.

Los gastronómicos y hoteleros ya habían acordado en las negociaciones 2022/2023 una suba del 60% en mayo del año pasado, a lo que se sumó un 18% en septiembre. Ahora, con este 28% extra, los trabajadores del rubro alcanzarán una suba interanual del 106%.

La nueva suba extra del 28% se cobrará en tres cuotas, monto que se suma al 78% pactado con anterioridad para cerrar en un aumento del 106% interanual:

Enero 2023: 10% de aumento no remunerativo.

Marzo 2023: 10% de aumento no remunerativo.

Mayo 2023: 8% de aumento no remunerativo.