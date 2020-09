A Carmen Barbieri le diagnosticaron parálisis facial y preocupa su salud

Carmen Barbieri vive días de terror por culpa del herpes zóster, conocido popularmente como culebrilla. El virus se alojó en su rostro y las fotos que dio a conocer son realmente impactantes. “Soy un monstruo”, se animó a decir. En las últimas horas su cuadro empeoró y se mostró en alerta al no poder abrir su ojo izquierdo. Su asistente llamó de inmediato a Fede Bal, que no tardó en acercarse a su departamento para llevarla de urgencia al Fleni, donde después de varios estudios dieron con un preocupante diagnóstico.

Según explicaron en el programa Hay que ver, la capocómica tiene parálisis facial. “Le pusieron un parche en el ojo producto del párpado que se le cayó. Le hicieron una tomografía computada para descartar que no fuera algo neurológico. Estaban muy asustados, pero gracias a Dios descartaron la parte neurológica”, informó Gabriel Fernández, productor y panelista del ciclo.

Luego aseguró que a la actriz le dieron un montón de medicamentos para poder combatir este virus que no la deja en paz. Además, deberá hacer varias sesiones de rehabilitación para empezar a mover los músculos de la cara. Con este panorama, no podrá cumplir con su participación en el Cantando 2020. Aunque en el cuarteto fue reemplazada por Fátima Florez, ahora quien ocupará su lugar será su amiga Luisa Albinoni, que se mostró muy contenta y entusiasmada por la oportunidad. “Lo haré con mucho amor y respeto por Carmencita”, dijo en Twitter.

l calvario de Barbieri comenzó hace dos semanas, cuando sufrió dos caídas en los estudios donde se llevan adelante las galas del reality conducido por Laurita Fernández y Ángel De Brito. Primero se accidentó en la pista durante un ensayo, y luego en el baño de su camarín. En consecuencia, un esguince de tobillo que no le permitía, ni siquiera, levantarse de la cama.

Días después apareció el herpes zóster, al que le atribuyó el estrés y una fuerte carga emocional tras el cáncer de su hijo, que en marzo le diagnosticaron un tumor en el intestino. Luego de varias sesiones de rayos y quimioterapia se recuperó, y logró vencer la enfermedad sin necesidad de ingresar al quirófano.

“El médico me dijo que tengo un estrés postraumático. Si tuviste varicela de chica y luego tenés un disgusto muy grande, te bajan las defensas, el virus se reactiva y te sale culebrilla. Si te toca el ojo, lo podés perder. Me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos por eso me duele la cara, el ojo, me duele la vida. Yo me fui a acostar y me levanté como si hubiese boxeado en Las Vegas con el mejor boxeador, un monstruo", había dicho en Nosotros a la mañana, donde mostró que tenía el rostro “desfigurado”.