A casi siete meses de su muerte, cumplieron la última voluntad de Silvina Luna y se filtraron detalles desgarradores

A casi siete meses de la muerte de Silvina Luna, se conoció que tanto su hermano Ezequiel como el abogado Fernando Burlando cumplieron su última voluntad. Así lo explicó Ángel De Brito, que al aire de LAM (América), donde confirmó que ya se está trabajando en la serie de la modelo. “Es algo que ella les pidió. Tienen registrado todo, sobre todo el tratamiento”, explicó.

El conductor fue totalmente sincero y descriptivo a la hora de detallar qué es lo que los seguidores de la ex Gran Hermano se encontrarán en todo el material recolectado. “Se verán cosas inéditas de su fallecimiento y de las complicaciones que tuvo”, dijo en referencia a la cirugía estética que se realizó con Aníbal Lotocki en 2011 y que le arruinó la vida.

Por último, deslizó que el letrado le anticipó lo que le espera al cirujano, que está detenido en Ezeiza: “Me dijo que no va a salir nunca más de prisión. Los ocho años los va a tener que cumplir, pero se le van a sumar nuevas condenas”.

Cómo persuadieron a Silvina Luna para operarse la cola

La muerte de Silvina Luna abrió un debate sobre el amor propio y las exigencias que se le imponen a las mujeres para cumplir con ciertos estereotipos de belleza. Ella pasó por el quirófano en 2011 para aumentarse el tamaño de la cola y jamás se imaginó que se arruinaría la vida, ya que el material que le inyectaron le provocó fallas renales a los pocos años.

En Socios del Espectáculo (eltrece), Ximena Capristo recordó que la rosarina se animó a operarse porque en aquel entonces estaba de moda tener una cola “perfecta”. “Vino una chica con una cola espectacular. No la voy a nombrar porque no dijo que se había operado la cola, e hizo un desfile. La cola era espectacular. Nosotras '¿quién te hizo la cola?'. Ahí Silvina no se había hecho nada todavía”, sostuvo sobre el momento en el que la modelo se sorprendió con los resultados de una colega.

Mariana Brey, panelista del ciclo, sumó que en ese momento también persuadían a las jóvenes a ponerse prótesis mamarias: “Estaba la idea de que si tenías tetas grandes ibas a facturar más”. A lo que La Negra sumó: “Con Silvina arrancamos juntas después de Gran Hermano. Muchas veces te condicionaban. Lamentablemente, el medio estaba contaminado de productores, de empresarios, que te sugerían que si no te las hacías no te contrataban. A Aníbal Lotocki lo trajo Pamela Sosa, ella vino a Bravísima y todos querían su cola”.

Sin ir más lejos, fue la misma Luna quien en su libro “Simple y Consciente” reconoció que se sometió a la intervención porque quería triunfar en el teatro de revista con Gerardo Sofovich.