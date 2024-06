A quién quiere Susana Giménez para su vuelta a la televisión

Susana Giménez volverá este año a la televisión por la pantalla de Telefe ya que decidió vivir nuevamente en la Argentina tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales. De hecho estuvo a punto de entrevistarlo, pero al final esa idea quedó trunca por problemas de salud de la conductora y por la agenda del mandatario.

De lo poco que trascendió sobre su regreso, se especula con que haga algún especial con Marley en la Copa América y que su ciclo regrese recién en el mes de septiembre y únicamente los domingos.

Para esa vuelta, la diva quiere tener a una persona que la acompañó durante 22 años. Se trata del coreógrafo Marcelo Iripino, creador de tantísimos musicales que protagonizó Susana.

El bailarín contó en su programa "Qué pretende usted de mí", del Canal de la Ciudad, que fue tentado para estar nuevamente junto a la diva: "Un viernes, hace poquito, sonó el teléfono, nunca atiendo, porque tengo un lío de teléfonos, pero atendí y me dicen 'hola' y pregunté '¿quién es?' y me dicen '¿cómo quién es? Soy Susana, te voy a matar'”.

“Quiero hacer un musical", le dijo la conductora en ese llamado, en el cual le detalló lo que había pensado: algo del nivel de Ginger Rogers y Fred Astaire, pero con un toque de modernidad.

“Estoy trabajando en eso a full, es un trabajo muy grande porque hace cuatro años que no está en tele y la vuelta tiene que ser gloriosa, con bailarines, con un despliegue… tengo muchas ideas en la cabeza, pero hay que ver hasta dónde me deja la producción”, explicó Iripino.

A pesar de que en el último tiempo el coreógrafo no formó parte de sus programas, Iripino destacó que siempre se sintó cómodo trabajando con Susana: "Siempre con buen trato, en veinte años no tuve nunca un sí o un no con ella”.v