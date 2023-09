Abogada de Lotocki asegura que su cliente no puede ser juzgado por la muerte de Silvina Luna

Tras la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, Fernando Burlando denunció por homicidio a Aníbal Lotocki. Ahora, la defensa del médico sostiene que no le pueden imputar la muerte de la modelo rosarina.

Ileana Lombardo, la abogada de Lotocki, explicó el por qué en vivo en “Está Pasando”:

“La causa está iniciada a partir del día jueves, con algunas vicisitudes porque hubo juzgados que se declararon incompetentes y recién el domingo, sin aceptar la competencia, uno de los juzgados ordenó la autopsia que se realizó ayer. Algunos dicen que es una causa por averiguación de causal de muerte y no es así. En realidad, hay una imputación directa a Lotocki para que se investigue si la cirugía o el producto implantado, produjo o tuvo alguna relación con este desenlace”, sostuvo.

“Nosotros entendemos que Lotocki ya fue juzgado por este hecho”. Entonces hizo hincapié en la causa que le iniciaron Luna junto a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, por la cual el médico fue condenado a cuatro años -sentencia que no está firme-.

“En esa causa se estudiaron cuáles eran las consecuencias o los efectos del producto implantado. Cuando se lo condena, el juez deja claramente establecido en la sentencia, que no hubo un nexo causal entre el producto implantado o los granulomas que tenían las pacientes con las enfermedades que ellas alegaban como consecuencia de la cirugía, entre ellas la insuficiencia renal que padecía Silvina”.

Y concluyó: “Ahora, pretendiéndose una nueva investigación respecto de estos hechos, está claro que si el producto implantado no podía provocar la hipercalcemia, tampoco puede provocar la muerte”.

Ante las preguntas de Mariana Segulin e Ignacio González Prieto, Lombardo señaló que no se pueden presentar nuevas pruebas en esta causa: “La oportunidad para probar esto se tuvo en un proceso judicial. Los procesos judiciales no se revisan indefinidamente. Una persona no puede ser juzgada por los mismos hechos. Y aquí los hechos son una cirugía realizada con un producto que está controvertido y el efecto que puede producir. Todo esto se debatió en un proceso oral. Las partes tuvieron la posibilidad de ofrecer prueba, hacer demostraciones, decir qué cosas podía provocar este producto... Y la cuestión concreta fue que los médicos del cuerpo médico forense dijeron que este producto no podía provocar enfermedades”, finalizó.