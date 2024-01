Acusaron a Alan de espiar a Sabrina en el baño de GH, "Qué cargoso"

Alan Simone está involucrado en una nueva polémica en Gran Hermano 2023 (Telefe) luego de ser acusado de espiar a Sabrina Cortez en el baño. Un curioso gesto del joven de Chivilcoy levantó las sospechas de los seguidores y generó un intenso debate en las redes sociales.

Mientras el resto de los participantes dormían, Alan y la mendocina se quedaron despiertos y comenzaron a tener una de sus clásicas conversaciones, que evidencian la química existente, entre piropos e indirectas. “No necesito de un hombre para ser feliz, puedo vivir sola con mis dos perritos”, aseguraba Sabrina mientras se preparaba para ir a la cama. “Avisale eso a tu corazón y a tu cabeza, que se te perdió en la casa”, le contestó el joven.

En medio de la charla, Sabrina le hizo saber a Simone que tenía que ir al baño, por lo que comenzó a despedirse de él en la puerta. “No cierres que está rota, me vas a dejar encerrada”, le advirtió sobre el problema con la cerradura. “Salí, no cierres. Chau, estúpido...”, concluyó, deseándose buenas noches y dándose un beso en el cachete.

Una vez que la mendocina entró al baño, Alan fue a su habitación y dejó la puerta entreabierta. Muy suspicaz, se quedó mirando hacia afuera, mientras Sabrina seguía dentro. El gesto generó un debate entre los seguidores ya que, mientras algunos aseguran que intentó espiarla mientras hacía sus necesidades, otros lo defendieron y explicaron que estaba esperando a que salga para sorprenderla.

“Qué cargoso”, “No puede ser tan libidinoso y acosador, ¿por qué no lo sancionan así se dan cuenta en la casa?”, “¡Afuera!”, fueron algunos de los comentarios en repudio a la actitud del participante.

Otros usuarios, en cambio, consideraron que se trató de un juego y su intención no era invadir la privacidad de la joven. “Para mí solo la quería asustar cuando la mira desde la puerta de la habitación, y antes le hizo un chiste que duró un segundo, no exageren”, opinaron. “No hizo nada malo, estaban jodiendo. Está bien que lo odiemos, pero tampoco para tanto”, admitió una seguidora.

La explícita propuesta de Sabrina a Alan en Gran Hermano que lo descolocó: “Cuando quieras”

La temperatura aumenta en Gran Hermano 2023 (Telefe) a medida que el encierro empieza a pesar sobre los participantes. Algunos de ellos ya no pueden disimular la química que tienen. Es el caso de Sabrina Cortez quien le hizo una propuesta sexual explícita y directa a Alan Simone.

Mientras la mendocina estaba en la cocina junto a Isabel y Carla, el joven de Chivilcoy estaba sentado del otro lado de la mesada. La rubia fue directa y le dijo a su compañero una frase muy picante.

Ante semejante declaración de la participante, Alan quedó descolocado y miró con incredulidad a la cámara.

En las redes, los usuarios hablaron del osado comentario de Cortez para Simone. “No puede ser tan guaranga”, “Sabrina al 9009″, “Pobre el novio, por más que sea en joda. Es tremenda”, “Se hace la picante porque tiene miedo de irse” y “Es claro que lo están haciendo para llamar la atención”, fueron algunos de los mensajes de los internautas en Twitter.