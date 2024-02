Agostina encaró a Catalina en la casa de GH y le hizo un planteo que la descolocó

Este domingo, Catalina Gorostidi volvió a Gran Hermano (Telefe) por decisión del público en el repechaje. Desde su ingreso a la casa, la médica pediatra se mostró distante con Agostina Spinelli, quien era su amiga dentro del reality.

Durante una charla en el cuarto de las mujeres, “La poli” fue directa con su compañera y le dijo lo que sentía. “Me movilizó no solo el ingreso de Cata, sino el de Isabel, el tuyo (por Joel), todo. Éramos 11 y ahora somos 14, fue un combo completo. A lo mejor esperaba como la conocí yo en un principio a ella, que habló mucho de valores, de persona, y creo que no pasó”, comentó.

“Igual respeto mucho... esto me lo hizo entender el psicólogo, esto es un juego, jugamos solos, y nada, respeto que es un juego”, aseguró Agostina.

Catalina tomó la palabra y le preguntó: “Si te desilusionó o te importó, ¿por qué no me lo viniste a plantear si algo te sonó raro o distinto?”. “Me di cuenta de que es tu juego y te respeto. Yo no puedo estar poniéndome a tu juego, ¿entendés?”, le respondió la mujer policía.

“Pero entonces estás jugando”, retrucó Gorostidi, a lo que Spinelli le contestó: “Sí, lamentablemente vine a jugar pero no me doy cuenta que los sentimientos como que... no sé separar el juego de lo que a mí me pasa como persona”.

En esa línea, siguió: “Noté que viniste a jugar”. Muy picante, Cata le dijo: “Vos creés que yo te mentí con que tengo valores”. “No, no. Que no sos la misma que entraste en un principio a hoy”, replicó.

“¿Y vos sos la misma desde que yo me fui a hoy”, lanzó filosa la doctora. “Sí, totalmente”, contestó Agostina muy segura. “¿No te arrepentís de nada?”, retrucó Gorostidi. “No, de nada. Absolutamente de nada”, cerró Spinelli.

La estrategia de Martín Ku para salvar a Licha de la eliminación de “Gran Hermano”: “Se puede evitar”

Pese a la cercanía entre Martín Ku y Furia Scaglione en los últimos días, la alianza entre el chino y Lisandro Navarro se mantiene intacta. Así quedó demostrado en un clip de Gran Hermano (Telefe) que mostró una conversación entre ambos jugadores, en donde hablar de sus próximos pasos a seguir para evitar la eliminación.

Aunque el Chino resultó ganador de la mayor parte de los desafíos, es posible que su buena racha se termine. Precavido, el joven le comentó a Licha: “Si a mí no me dejan participar, tenés que ganar la prueba del líder mañana sí o sí. Es muy importante que la ganes. Ya viste el peligro que puede haber con una placa. Se puede evitar”.

Ante ello, el asesor financiero respondió: “El mismo peligro que tengo yo, lo tiene ella (Furia)”. El Chino asintió y reforzó la lógica del pelilargo: “Sí, obvio que sí.” A medida que las semanas avanzan, la tensión entre los concursantes aumenta. La presunta autonominación de Furia podría dar vuelta al juego, especialmente porque se enfocó en sacar a Licha del reality.