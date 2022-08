Alberto Cormillot pidió disculpas tras su discurso dar un discurso que naturalizaba el acoso laboral

Alberto Cormillot hizo un descargo después de quedar envuelto en una polémica por un discurso misógino, gordoodiante y de naturalizar el acoso laboral.

En una entrevista el médico nutricionista habló del descenso de peso y, a modo de ejemplo, utilizó a “la gordita de la oficina”. En su relató deslizó que las “mujeres gordas” no sufren acoso laboral y recibió un repudio unánime.

Tras ser tendencia en redes sociales, el médico nutricionista decidió responder. “¡Di un ejemplo antiguo! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico! Perdón sin alguien se molestó”, escribió. El descargo de Alberto Cormillot tras ser repudiado en redes. (Foto: Captura Instagram /drcormi)

Qué fue lo que dijo Alberto Cormillot

Invitado a La put... ama (América), el médico se refirió a cuestiones vinculadas a la educación alimentaria como la importancia de realizar ejercicio físico y una buena predisposición para mantener una dieta saludable.

Entonces señaló que una persona que baja de 150 a 100 kilos ve modificada su relación con todo su entorno. “Si no es acompañado, tienen una crisis porque el cuerpo no te queda como vos esperabas”, explicó.

Sin embargo, la polémica se desató cuando quiso graficarlo con una escena laboral. “El ejemplo que yo doy es la gordita de la oficina”, comenzó.

“Si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?”, explicó. Y a modo de cierre remató: “Eso puede parecer una discriminación, pero es así”.

Si bien, la declaración de Cormillot pareció no llamar la atención en el estudio, rápidamente se viralizó en redes sociales donde el médico fue cuestionado.

Los usuarios repudiaron a Alberto Cormillot tras sus polémicas declaraciones

Varios usuarios se hicieron eco de las polémicas declaraciones de Cormillot y expresaron su enojo. La escritora María Florencia Freijo aseguró que se trata de un “discurso misógino y gordofóbico” que pone como centro “la mirada masculina como validación”. María Florencia Freijo apuntó contra Alberto Cormillot tras sus polémicos dichos. (Foto: Captua Twitter /@mariaFFreijo)

“(...) Dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y naturaliza que te toquen en la oficina con intención sexuales. Tremendo”, escribió asegurando que las declaraciones del médico no tienen segundas lecturas. La repercusión tras los polémicos dichos de Alberto Cormillot. (Foto: Captura Instagram /bellamenteorg)

Además, el video fue compartido por la cuenta de Instagram bellamenteorg donde varias famosas no ocultaron su asombro. Sofía Pachano reaccionó con un emoji de sorpresa. Malena Narvay comentó: “No puedo creer”. Y Mar Tarrés se quejó: “Peso 120 kilos y las veces que me tengo que sacar los tipos de encima y decirles que no! ¡Basta de esto!”. Hasta el momento, el médico no se hizo eco de la repercusión que tuvieron sus dichos.