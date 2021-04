Alex Caniggia fue demorado por la policía por estar manejando a la madrugada

Alex Caniggia vivió una situación bastante incómoda luego de terminar las grabaciones de MasterChef Celebrity. Abandonó los estudios de Telefe en Martínez con su auto y camino a su casa la policía lo paró. “Me quieren meter preso. Vení a buscarme Alejandro Cipolla”, expresó en sus redes haciendo referencia a su abogado. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul dijo que fue “demorado” y temió lo peor. “Con mi facha no me dejan circular a las 00, volviendo de mi trabajo. Salimos de la comisaría después de tres horas”, se lo escuchó decir.

En diálogo con Teleshow, su letrado minimizó la historia contada por El Emperador -como se hace llamar-: “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar. Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma. No hubo demora, fue algo que contó Alex para las redes para que la gente tome conciencia de que si sale solo debe ser por motivos especiales, en el caso de él su trabajo, ya que es sumamente cuidadoso por motivo del Covid”.

En marzo del año pasado, Caniggia y su entonces novia, Macarena Herrera, vivieron un episodio similar y quedaron bajo prisión domiciliaria. Los detuvieron en el peaje de Hudson por violar la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus y les secuestraron el Fiat Cinquecento.

Alex Caniggia, la revelación de “MasterChef Celebrity”

Después de su escandalosa experiencia, con renuncia incluida, en el Cantando 2020, Alex recibió una propuesta interesante que no quiso dejar pasar. Le ofrecieron ser parte del reality culinario de Telefe, y sus platos sorprenden gala a gala a los jurados.

Pero no todo es color de rosa. Después de haber brillado con un espectacular sandwich de bola de lomo con mango, el mediático entregó unos alfajores crudos y por poco se queda afuera del certamen. Afortunadamente pasó al siguiente desafío, pero una mala actitud hizo que le llamaran la atención.

Caniggia hizo cordero con ensalada de trigo burgol, pasas de uva, zanahoria y zucchini. El primero en degustarlo fue Damián Betular, que le pidió que describa los ingredientes que usó.

“Tiene una carne de cordero directa de Estambul, pasas de uva, zanahoria, zucchini, cebolla morada, burrata, albahaca y arroz marrón”, expresó con la intención de causar gracia, pero en ese mismo momento, el chef le aclaró: “No es arroz marrón, es trigo burgol”. Sin embargo, segundos después lo felicitó porque logró mencionar todo lo que usó para su plato.

En ese momento, el hijo de Mariana Nannis celebró y hasta sus compañeros comenzaron a aplaudirlo. Pero, la alegría duró poco porque Betular le paró el carro al decirle: “No festejes tanto”.

Mientras el concursante continuó canchereando llegó el turno de Donato De Santis, que se mostró en la misma línea que su colega y le dijo un ácido comentario sobre la preparación: “¿Tanto esfuerzo para hacer esto?”.

Después habló Germán Martitegui, que sin dudas fue el más tajante con sus palabras: “Primero te felicito porque sabías el nombre de todo lo que pusiste en el plato y eso es un gran paso. Pero tenés que vencer otros caprichitos porque le seguís llamando 'arroz marrón' a algo que te dijimos que te dijimos veinte veces que se llama trigo burgol”.

“Lo primordial para mí es cocinar facha. Después si está bien o está mal, eso es otra cosa”, contestó desafiante el hermano de Charlotte.