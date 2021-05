Alex Caniggia le sumó confusión a su renuncia a Masterchef Celebrity: Me quedo hasta ganar

La renuncia de Alex Caniggia a Masterchef Celebrity 2 ya estaba más que confirmada. O, al menos, eso era lo que parecía. Porque, después de que empezaran a circular los rumores que daban cuenta de que el mediático había decidido dar un paso al costado y abandonar el reality de gastronomía de Telefé, fue su propio representante, Fabián Esperón, el que dio detalles de su dimisión.

“En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa”, comenzó diciendo el mánager en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Y explicó que, aunque claramente no está “juntando bolsas en el puerto” como se suele decir a la hora de hablar de un oficio duro, “está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario”. Según señaló Esperón, Alex está viviendo actualmente en un country de Hudson y, dado que el programa se graba en los estudios de Martínez, la jornada laboral se le hacía muy extensa. “Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”, indicó.

Por su parte, Marcelo Polino, embajador del certamen, fue el encargado de dar la cara por parte de la productora en relación a este hecho que sorprendió a los televidentes. “La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo 'espoilear' más. Queó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas”, aseguró el periodista en diálogo con Gerardo Rozín en La Peña de Morfi. Y agregó: “Hay programas adelantados y lo que se verá fue grabado con anterioridad. Pero todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas”.

Lo curioso, sin embargo, es que a través de una trasmisión que hizo en su cuenta de Twitch, el autodenominado Emperador puso un manto de dudas sobre los dichos de Esperón y de Polino que, aunque con versiones contrapuestas, daban por hecho el alejamiento de Caniggia del programa conducido por Santiago del Moro. Y, de esta manera, dejó a sus fanáticos inmersos en una gran confusión.

“¿Renunciaste a Masterchef?”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores a Alex. Y él, sin dudarlo, respondió: “¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar”. Y, como si no quedara claro, agregó con su polémico estilo para hablar : “¿Qué onda, andan diciendo que dejo MasterChef? Porque no se comen una pi...”. Finalmente, Caniggia cerró su transmisión en vivo con una suerte de reflexión: “Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas”.

Por lo pronto, el último domingo el jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui decidió salvar Alex y eliminar a Dani La Chepi, que había quedado junto a él en el duelo final. Y el lunes, en la primera gala de la etapa de semifinales, el mediático logró consagrarse con una exótica hamburguesa que le valió la primera estrella de la semana. De manera que, por ahora, no se pudo ver ningún indicio del motivo por el cual el hermano de Charlotte habría decidido bajarse de la competencia.