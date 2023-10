Alex Caniggia quedó al borde de la eliminación en Gran Hermano España

La próxima semana podría ser la última que esté Alex Caniggia en Gran Hermano VIP (Telecinco) y, al mismo tiempo, la que más ruido personal tenga para su vida. El mediático quedó nominado en el reality y se mostró muy preocupado porque, por primera vez, se enfrenta a rivales que son afines en la convivencia.

Al mismo tiempo, en caso de salir, podría recibir una de las noticias más inesperadas de su entorno: su padre, Claudio Paul Caniggia, ya conoció a su hija Venezia, de solo tres meses.

Por qué quedó nominado Alex Caniggia en Gran Hermano España

Esta semana son cuatro los que quedaron nominados en el ciclo: Alex, Luitingo, Carmen Alcayde y Laura Bozzo. El influencer quedó muy preocupado porque con las dos mujeres es muy unido.

El influencer es muy cercano a la presentadora Laura Bozzo y a la periodista Carmen Alcayde, aunque no se lleva bien con el cantante Luitingo, a quien nominó. Por eso, le reprochó a la mediática peruana la manera de votar.

Alex Caniggia se enemistó con Laura Bozzo, que era muy cercana a él en "Gran Hermano VIP". (Foto: captura de Telecinco)

“La cagaste. ¿Por qué no nominaste a Marta? Ella te mató a vos durante semanas. Hablamos acá antes. ¿Cómo no vas a nominar a Marta? Mandaste al muere a todo el equipo. Los tres nominados y después el otro”, lanzó.

Alex percibe que Luitingo tiene aguante en el exterior. “Somos los tres del mismo bando. Contra uno que no sé si es fuerte o no. No sé si lo bancan”, expresó.

El mensaje de Alex Caniggia para su hija

Alex Caniggia viene mostrando un costado más sensible al sentir cada vez más el peso del encierro. Esta semana le dejó un emotivo mensaje para su Venezia, quien cumplió tres meses de vida.

El mediático le habló directamente a las cámaras, cuando estaba en su habitación: las destinatarias eran Melody Luz, su pareja, y Venezia, su bebé.

“Te amo, mamu, ¿sí? Hoy nació la bebi a las 00.43 de Argentina. Hace tres meses nació nuestra hija hermosa, la bebi. Llenala de besos, ¿sí? Decile que papá la ama, que papá fue a cazar y vuelve en nada. Las amo, son los amores de mi vida. Para toda la vida, juntos, ¿ok?”, dijo, mientras miraba a las cámaras y hacía símbolos de un corazón con sus manos todo el tiempo.