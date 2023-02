Alfa de "Gran Hermano" contó que atacaba gatos con una gomera y fue repudiado

Walter 'Alfa' Santiago contó una anécdota sobre un momento de su vida en el que atacaba gatos con una gomera y luego su perra los “descabezaba”. El participante describió esos hechos como si se tratara de una humorada y Julieta Poggio le salió al cruce. “No es gracioso”, le advirtió la influencer con cara de horror.

El clip de ese momento se viralizó en las últimas horas. Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales repudiaron esos dichos en los que el concursante se quejaba de los felinos que se asomaban a su casa.

“Y en esa pared se subían gatos y a la noche empezaban a maullar... Entonces yo me había comprado una honda y les tiraba desde el dormitorio”, recordó entre risas. Y añadió: “Y cuando los gatos saltaban al parque a joder... Un día viene y me dice 'ay, no sabés lo que encontré. Vení'. Y le pregunté '¿Qué pasó?'. Y veo un gato sin cabeza. Y estaba Chilli, en el fondo, al lado de la cucha de ella así... Les sacaba la cabeza. Los descabezaba”. Alfa fue repudiado en redes. (Foto: Captura Telefe)

“No, no es gracioso. No es gracioso, pobre gatito”, le dijo Julieta. “¿Y qué querés que haga?”, le respondió él sin dejar de reír. “No, re asesina”, cerró la influencer.

Los usuarios repudiaron a Alfa de “Gran Hermano” tras contar que atacaba gatos con una gomera

El relato de Alfa provocó un repudio generalizado entre los fanáticos de Gran Hermano (Telefe). Tanto es así que varios animaron a votar para sacarlo de la casa con el hashtag “Alfa al 9009”.

“Alfa contando que le pega a los gatos con la gomera y que sus perros matan gatos”, “Alfa acaba de decir que golpeaba gatos con la gomera y su perra les arrancaba la cabeza”, “Alfa salvando una araña pero matando gatos. Tranqui, viejo nefasto”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no faltaron los que lo defendieron asegurando que estuvo sacado de contexto: “¿Tan bajo tenés que caer sacando de contexto lo que dijo Alfa? Espantaba a los gatos con la gomera, sin dañarlos para que no se los morfen los perros”.

Tras desearle la muerte a su perra, Julieta de “Gran Hermano” fue denunciada por violencia animal

Julieta Poggio expresó en Gran Hermano (Telefe) que no tiene cariño por su perrita Mía debido a su vejez y ceguera. Incluso, le deseó la muerte. Este comentario hizo que la participante fuera duramente cuestionada en las redes sociales y en las últimas horas se sumó un fuerte rechazo de la Red de Veterinarios de la República Argentina. Denunciaron a Julieta Poggio de “Gran Hermano” por violencia animal. (Foto: Captura Telefe)

El periodista Juan Etchegoyen fue quien reveló esta noticia a través de su ciclo Mitre Live. En un comunicado, las titulares de la organización Clarisa Rubio y Luly Bustos, no solo expresaron su preocupación ante lo que consideraron como una forma de maltrato animal, y piensan en ir hasta las últimas consecuencias.

En conversación con Etchegoyen, Rubio fue determinante. “Las declaraciones de esta señorita fueron bastante inapropiadas y lo grave es que este programa lo ve mucha gente joven, está marcando una imagen fea y violenta... hablar de esa manera de un perro, de tu propio perro es horrendo”, señaló la médico.

Además, la invitada amplió que en el caso de la modelo, el maltrato contra Mía deriva en el encierro como forma de violencia, sin que haya contacto físico.