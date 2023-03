Alfa de "Gran Hermano" se encontró con Robert Pattinson: "Yo soy el hombre más famoso de Argentina"

Alfa de Gran Hermano se encontró con Robert Pattinson el jueves por la noche y aprovechó para sacarse una foto con él. Luego de volverse viral por el insólito episodio, el exparticipante contó qué fue lo que le dijo al actor antes de pedirle la selfie.

Lo más sorpresivo fue que el encuentro se dio en el restaurante Pepino, al que el vendedor de autos asiste con frecuencia. Allí, vio al protagonista de la saga Crepúsculo, se le acercó sin filtros y recurrió a su típico humor irónico. “Le dije: 'Yo soy el hombre más famoso de Argentina en este momento'”, relató él en diálogo con Primicias Ya, y admitió que “no lo ubicaba”.

“Uno de los más famosos del mundo... Al lado de él, Batman”, escribió el vendedor de autos en sus redes sociales junto a la postal, que muchos creyeron trucada. Sin embargo, en los lentes de sol de ambos se refleja la misma imagen, lo que evidencia que todo es real y, por eso, despertó la envidia de muchos fanáticos de Robert Pattinson. Alfa se cruzó con Robert Pattinson y le pidió una foto. (Foto: instagram/alfa_walter)

Sobre este tema, Alfa señaló: “Fue de casualidad... Todos saben que yo vivo en Pepino. Estaba ahí y uno de los mozos me dice 'vino Batman' y yo de verdad no lo ubicaba”. “Él con toda la onda me saludó y se rió”, sumó el ex Gran Hermano y detalló que otras personas también le pidieron una foto al actor.

El actor que interpretaba a vampiro Edward Cullen en la pantalla grande estuvo de paso por la Argentina porque acompañó a su novia que se presentó en el Lollapalooza 2023. Hasta el momento, el único famoso que tuvo suerte de posar junto a él fue Alfa, que en su paso por la casa más famosa del país declaró conocer a varias celebrities nacionales e internacionales.

Por qué Robert Pattinson está en la Argentina

Robert Pattinson aterrizó en Buenos Aires para acompañar a su novia, Suki Waterhouse, en su presentación en el Lollapalooza. La relación entre ambos comenzó en 2018, aunque se mostraron en público de manera oficial en diciembre de 2022, durante el desfile de la nueva colección otoño-invierno de Dior que se realizó en Egipto.

“Estoy sorprendida de estar tan feliz con alguien durante casi cinco años. Siempre estoy increíblemente emocionada cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro hilarante”, aseguró recientemente la cantante en diálogo con The Times. Suki Waterhouse cantó en el Lollapalooza 2023. (Foto: instagram/sukiwaterhouse)