Ángel de Brito apuntó contra Zaira Nara y aseguró que amenazaba para sacar gente del Bailando

Luego de que Zaira Nara decidiera renunciar al streaming del Bailando (América) por el desafortunado comentario de Charlotte Caniggia que Coti Romero reveló en plena transmisión, se desató la guerra frontal entre Ángel de Brito y la hermana de Wanda a través de Twitter.

El conductor aseguró que, tras el escándalo, ella pidió que bajaran a la ex Gran Hermano del concurso. Pero además, contó que en complicidad con Wanda, la modelo también exigió que desvincularan a su papá, Andrés Nara y su esposa, Alicia Barbasola.

La novia de Facundo Pieres intentó defenderse y usó sus redes para volcar su descargo ante las acusaciones: “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé, porque lo que pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira”. Sin embargo, el conductor de LAM (América), en su programa de este jueves, redobló la apuesta y tildó a las hermanas de “mentirosas”. (Foto: Captura América TV)

“Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. De hecho, (Alicia) Barbasola tiene las pruebas de que esto ocurrió. Sé que vos pediste que Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí”, fueron las letales palabras que dirigió el periodista visiblemente enojado con toda la situación.

El detrás de cámara sobre el presunto pedido de Zaira para bajar a Coti de la producción según Ángel de Brito

Además, Ángel de Brito reiteró que lo mismo intentó hacer Zaira con la ex Gran Hermano, y la negativa de la producción fue lo que impulsó su salida de la pista más famosa del país.

“Cuando pasa todo esto, Zaira habla con los dueños de la marca y dice 'De esta manera no continúo, si está esta piba ahí (por Coti), no vuelvo más'”, comentó. (Foto: Captura América TV)

Luego, Ángel prosiguió con su versión: “El dueño de la marca llamó a la producción y dijo: 'Si no la rajan a esta piba, Zaira no vuelve más'. ¿Qué dijo la producción? 'Coti sigue en el streaming'. La empresa la banca”.

Aseguran que Marcelo Tinelli habría perdido una fortuna por la renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023. Lo hizo después de escuchar un comentario de Coti Romero, que mandó al frente a Charlotte Caniggia con una frase letal sobre ella y su hermana, Wanda Nara, que le habría pronunciado en confianza. “Dijo que se hicieron famosas por chupar pitos”, disparó la ex Gran Hermano en referencia a los dichos de la hija de Mariana Nannis.

Tras sentirse ninguneada, la modelo se comunicó con la producción y les avisó su decisión de no regresar al reality. La decisión, totalmente inesperada para todos, le habría hecho perder un millonario contrato a Marcelo Tinelli. Según Adriana Bravista, reconocida influencer en el mundo del espectáculo, la marca de la que ella es embajadora también optó por bajar la publicidad. Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 y a Marcelo Tinelli no le gustó nada. (Foto: captura de América)

“Sentí que no tenía que pedirle disculpas porque las conozco a ellas dos (a Zaira y a Wanda), son amigas y entienden el juego. Ellas se ríen y se divierten permanentemente de todo. Me desagradó lo que hizo Zaira”, disparó Tinelli enojado por la renuncia de la top model, que en los últimos días retomó su romance con el polista Facundo Pieres.