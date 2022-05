Ángel de Brito expuso a Ana Rosenfeld por manifestarse en contra de su programa

Ángel de Brito volvió a apuntar contra Ana Rosenfeld por manifestarse en contra de LAM (América TV), el programa donde trabaja como panelista. A su vez, la abogada salió a defenderse y compartió un contundente mensaje.

El conductor de LAM expuso en su cuenta de Twitter una serie de capturas de mensajes que hablaban mal de su programa y a los cuales la abogada les había puesto like. "Algunos LIKE de @AnaRosenfeldOk contra el programa que la contrata, @elejercitodelam, y @yanilatorre", escribió Ángel junto a los escritos.

"Ana, no está a tu nivel el programa"; "Ana, tu protegida está insoportable, no es un programa para hacer de maestrita y querer pasar encima de todas como si fuese la única, está histérica, se mueve todo el tiempo, acomoda el pelo, insufrible"; "Del lado de @AnaRosenfeldOk. Es una persona educada, tranquila, prefiere a veces no contestar. Yanina es una maleducada no deja hablar a nadie, se cree que así es más viva y deja a la luz lo maleducada que es"; "Cada vez menos personas vamos a mirar este programa, Yanina está insoportable. Mala persona. Se burla, se ríe de los demás. Se cree que es la one y lejos de eso. Señora, por favor cállese un poco. Sea más educada y respetuosa. Del lado de Ana Rosenfeld definitivamente", fueron algunos de los tuits que likeó la letrada.

A su vez, Yanina Latorre también reaccionó picante y defenestró, una vez más, a Rosenfeld. "Me da vergüenza ajena, posta", indicó. Además, aseguró que todas las noticias que cuenta la letrada están centradas en ella y no le interesan a nadie.

Qué le respondió Ana Rosenfeld a Ángel de Brito

Tras la repercusión del tema, Ana Rosenfeld recurrió a su perfil social para defenderse y aclaró: "Estoy muy agradecida a @AngeldebritoOk por el espacio que me da en #LAM".

"Me llamó en el momento más difícil de mi vida. Se que cada 'angelita' cumple un rol y el mío es aportar mi experiencia y conocimientos. A mucha gente le importa mi opinión. Gracias, @elejercitodelam", cerró la profesional en leyes, dando a entender que pese a todos los conflictos estaba a gusto en el programa.

Por qué está enojada Ana Rosenfeld

Desde comienzos de abril, Ana Rosenfeld no tiene paz. La abogada protagonizó varios idas y vueltas con Yanina Latorre al aire de LAM y, desde aquel entonces, los escándalos son frecuentes. Todo comenzó cuando la abogada se quejó porque sus compañeras no la dejaban hablar para aportar información al programa y la hizo callar en vivo a la esposa de Diego Latorre.

Tras la actitud de Ana, Yanina comenzó a contar diversas actitudes que le molestaban de su compañera, entre ellas, señaló el trato hacia los productores, vestuaristas y maquilladores del canal. A raíz de esto, Rosenfeld se sintió destratada por las angelitas y salió a defenderse de las acusaciones en su contra en varias oportunidades.